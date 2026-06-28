27/6/2026, η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της Δανίας

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Η Δανία κατέγραψε το Σάββατο (27/06) την υψηλότερη θερμοκρασία η οποία έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI).

Το DMI αρχικά δημοσίευσε στο “X” γύρω στις 2:00 μ.μ. (1200 GMT) ότι «με 36,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια του Όντενσε, έχουμε την πιο ζεστή μέρα από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1874».

Με μια αίσθηση δυσοίωνου προαισθήματος, σημείωσε ότι «η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα…»

«Το ρεκόρ διήρκεσε ακριβώς μία ώρα», ανέφερε το DMI σε μεταγενέστερη ανάρτηση, ανακοινώνοντας ότι το νέο ρεκόρ σημειώθηκε στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Συμβουλές προς θερμόπληκτους

«Έχουμε ένα νέο ρεκόρ για την απόλυτα υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ στη Δανία. Σήμερα, καταγράφηκαν 37 βαθμοί τόσο στο Μπέλντρινγκε, βόρεια του Όντενσε, όσο και στο Όντουμ, βόρεια του Άαρχους», δήλωσε ο μετεωρολόγος του DMI, Ράσμους Στόλτζε Χάνσεν.

Το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας στη σκανδιναβική χώρα ήταν 36,4 βαθμοί Κελσίου τον Αύγουστο του 1975.

Το DMI είχε προειδοποιήσει ότι το ρεκόρ θα μπορούσε να καταρριφθεί καθώς ένα κύμα καύσωνα σάρωσε τη σκανδιναβική χώρα.

Πλήθος ανθρώπων στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη, προσπαθούσαν να δροσιστούν γύρω από σιντριβάνια ή πηδώντας στο νερό στο λιμάνι.

«Νιώθω λίγο καλύτερα τώρα, αλλά ναι, σιγά σιγά λιώνω», δήλωσε στο AFP ο 26χρονος περιβαλλοντικός μηχανικός Lasse Fjeldgaard αμέσως μόλις βγήκε από το νερό στο λιμάνι της Κοπεγχάγης.

«Δεν νομίζω ότι κανείς είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Απλώς πρέπει να μένεις ενυδατωμένος και να μένεις στη σκιά και να προσέχεις τους φίλους και τους ξένους σου», δήλωσε η Serine Helland, μια 28χρονη σύμβουλος από τη Νορβηγία που ζει στην Κοπεγχάγη.

Το ρεκόρ θερμότητας συνέπεσε επίσης με την έναρξη του μουσικού φεστιβάλ Roskilde, και ένας υπάλληλος δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR ότι το να σέρνει τις αποσκευές του στο κάμπινγκ ήταν «αφόρητο».

Το DR ανέφερε ότι το φεστιβάλ είχε στήσει επιπλέον σταθμούς νερού για τους περίπου 50.000 συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.

Αναμενόμενο το ρεκόρ

Ο Peter Tanev, μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού TV2, σημείωσε ότι για χρόνια οι επιστήμονες ανέμεναν ότι το ρεκόρ θα καταρριφθεί.

«Γνωρίζαμε ότι ο κίνδυνος θα υπήρχε -μεταξύ άλλων λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη», δήλωσε ο Tanev σε σχόλιό του.

Πρόσθεσε ότι οι σοβαροί καύσωνες που έχουν γίνει μέρος των ευρωπαϊκών καλοκαιριών κατά καιρούς πλήττουν και τη Δανία.

«Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι, πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό το ρεκόρ. Είναι πιθανώς μόνο θέμα χρόνου πριν φτάσουμε τους 40 βαθμούς στη Δανία», έγραψε ο Tanev.

Ορισμένες άλλες χώρες έχουν καταρρίψει ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες εν μέσω του θανατηφόρου καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη.

Μια ανάλυση του AFP έδειξε ότι σχεδόν 200 εκατομμύρια θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35°C το Σάββατο, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει ήδη δει ρεκόρ να καταρρέουν στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ελβετία συνεχίζεται.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει είτε από ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη είτε από ατυχήματα πνιγμού, και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές χώρες έχουν δηλώσει ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι κορεσμένες.