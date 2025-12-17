Τεκμαρτή φορολόγηση και ψηφιοποίηση ανεβάζουν τους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών

Αύξηση στους δηλωθέντες τζίρους εμφάνισαν για το 2024 οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι ο συνδυασμός της ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών, της σύνδεσης POS και ταμειακών με τα myDATA, καθώς και η εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης, οδήγησαν σε πιο «ρεαλιστικές» δηλώσεις. Σε αυτές συνέβαλε και η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετούς κλάδους.

Από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν φέτος 385 επαγγελματικοί κλάδοι, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, προκύπτει ότι 3 στους 10 επαγγελματίες δήλωσαν τζίρο έως 30.000 ευρώ, ενώ μόλις 1 στους 6 ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η γενική εικόνα δείχνει βελτίωση, αφού οι περισσότεροι κλάδοι εμφανίζουν αυξημένα ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που αποτυπώνεται και στις φορολογικές εισπράξεις του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την «ακτινογραφία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην κορυφή των επαγγελματικών κατηγοριών με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται όσοι ασχολούνται με την επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, με εισοδήματα κάτω από 5.300 ευρώ το χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κατηγορίες που στο παρελθόν θεωρούνταν επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. Τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, για παράδειγμα, δήλωσαν μέσο ετήσιο τζίρο 18.901 ευρώ, οι εκμεταλλευτές ταξί 21.423 ευρώ, οι αρχιτέκτονες 23.314 ευρώ, ενώ οι μεσίτες ακινήτων 16.687 ευρώ. Παρότι τα στοιχεία εμφανίζουν αύξηση, η πραγματικότητα δείχνει ότι τα καθαρά κέρδη δεν ξεπερνούν το 1/3 του τζίρου, με αποτέλεσμα περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες να «πιαστούν» στη μέγγενη της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στη λίστα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2024 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Οι εκμεταλλευτές ταξί (29.906 φορολογούμενοι) δήλωσαν μέσο ετήσιο τζίρο 23.314 ευρώ , αυξημένο από 18.595 ευρώ το 2023 και 16.281 ευρώ το 2022.

(29.906 φορολογούμενοι) δήλωσαν μέσο ετήσιο τζίρο , αυξημένο από 18.595 ευρώ το 2023 και 16.281 ευρώ το 2022. Οι ιδιοκτήτες μπαρ (28.081 άτομα) εμφάνισαν μέσο τζίρο 48.935 ευρώ από 43.524 ευρώ πέρυσι και 37.777 ευρώ πρόπερσι.

(28.081 άτομα) εμφάνισαν μέσο τζίρο από 43.524 ευρώ πέρυσι και 37.777 ευρώ πρόπερσι. Οι υδραυλικοί (9.300 φυσικά πρόσωπα) δήλωσαν 34.389 ευρώ , από 32.354 ευρώ το 2023 και 29.463 ευρώ το 2022.

(9.300 φυσικά πρόσωπα) δήλωσαν , από 32.354 ευρώ το 2023 και 29.463 ευρώ το 2022. Οι μαραγκοί (5.832 άτομα) ανέφεραν 36.376 ευρώ , αυξημένα από 35.593 ευρώ το 2023 και 32.913 ευρώ το 2022.

(5.832 άτομα) ανέφεραν , αυξημένα από 35.593 ευρώ το 2023 και 32.913 ευρώ το 2022. Οι ηλεκτρολόγοι (9.339 φυσικά πρόσωπα) κατέγραψαν 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ πέρυσι και 32.635 ευρώ πρόπερσι.

(9.339 φυσικά πρόσωπα) κατέγραψαν από 36.300 ευρώ πέρυσι και 32.635 ευρώ πρόπερσι. Οι δικηγόροι (35.411 άτομα) δήλωσαν 26.943 ευρώ για το 2024, από 23.720 ευρώ το 2023 και 22.890 ευρώ το 2022.

(35.411 άτομα) δήλωσαν για το 2024, από 23.720 ευρώ το 2023 και 22.890 ευρώ το 2022. Οι γιατροί (24.453 επαγγελματίες) εμφάνισαν 44.854 ευρώ , σχεδόν σταθερά σε σχέση με τα 44.337 ευρώ του 2023.

(24.453 επαγγελματίες) εμφάνισαν , σχεδόν σταθερά σε σχέση με τα 44.337 ευρώ του 2023. Οι μεσίτες ακινήτων (4.208 άτομα) δήλωσαν 16.678 ευρώ , από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ το 2022.

(4.208 άτομα) δήλωσαν , από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ το 2022. Οι αρχιτέκτονες (11.143 φυσικά πρόσωπα) δήλωσαν 23.314 ευρώ, από 20.573 ευρώ το 2023 και 18.766 ευρώ το 2022.

Στην κορυφή των ετήσιων εισπράξεων βρίσκονται:

184 καπνέμποροι με μέσο τζίρο 1.217.695 ευρώ , σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2023.

με μέσο τζίρο , σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2023. 3.248 πρατηριούχοι καυσίμων με 628.592 ευρώ μέσο τζίρο, ελαφρώς μειωμένο από 669.782 ευρώ το 2023.

με μέσο τζίρο, ελαφρώς μειωμένο από 669.782 ευρώ το 2023. 70 επαγγελματίες από τον κλάδο ζωοτροφών με 449.551 ευρώ , μειωμένα από 476.685 ευρώ το 2023.

με , μειωμένα από 476.685 ευρώ το 2023. 7.482 φαρμακοποιοί με 301.621 ευρώ για το 2024, αυξημένα σε σχέση με τα 292.571 ευρώ του 2023.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα έσοδα δήλωσαν 568 επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, με μόλις 5.238 ευρώ για το 2024, από 5.050 ευρώ το 2023.