Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Σαχίνης: Η ΕΥΔΑΠ ετοιμάζει έναν διαγωνισμό για να υπάρχει νερό από αφαλάτωση – Φέτος θα έχουμε επενδύσεις 90 εκατ. ευρώ

Στην ανάγκη να προχωρήσουν τάχιστα τα έργα διαχείρισης των υδάτων, σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο της λειψυδρίας, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον αρχισυντάκτη της Realnews, Αλέξανδρο Κόντη, στο πλαίσιο της δεύτερης μέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Της Δήμητρας Πανανού

Όπως είπε ο κ. Σαχίνης, ήδη έχει γίνει η προκαταρκτική μελέτη για τη διασύνδεση της λίμνης Κρεμαστών με τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ, ενώ εξετάζονται και έργα αφαλάτωσης. «Η ΕΥΔΑΠ ετοιμάζει έναν διαγωνισμό για να υπάρχει νερό από αφαλάτωση. Η διαφορά είναι όμως ότι το νερό που έρχεται μέσω της βαρύτητας από άλλες πηγές κοντά σε ταμιευτήρες μπορεί να στοιχίσει 10 με 15 σεντς το κυβικό, ενώ το νερό των αφαλατώσεων μπορεί να κοστίσει γύρω στο 1,5 ευρώ. Πρόκειται για δεκαπλάσια τιμή. Οπότε, εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε το κράτος, την κυβέρνηση και να δώσουμε λύσεις στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να υλοποιεί το δεκαετές επενδυτικό πλάνο, για την περίοδο 2024- 2033, ύψους 2,5 δις ευρώ. «Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ δεν ξεπερνούσαν τα 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Πέρυσι είχαμε επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ και φέτος θα έχουμε επενδύσεις 90 εκατ. ευρώ. Είναι έργα σημαντικά που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τους άξονες της Ε.Ε. και τη στρατηγική της εταιρείας να παρέχει φθηνό και καθαρό νερό στους πολίτες της Αττικής», ανέφερε ο κ. Σαχίνης.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στα έργα ύδρευσης που πρέπει να υλοποιηθούν στην περιοχή του Ελληνικού και της νότιας Αττικής, στα έργα αποχέτευσης στην ανατολική Αττική, καθώς και στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης που όπως είπε το μήκος του ισούται με την απόσταση Ελλάδα- Αυστραλία.

«Το 1/3 των έργων αφορούν συνολικά στην ύδρευση του λεκανοπεδίου, το 1/3 στην αποχέτευση και το 1/3 στην ανατολική Αττική. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κόστη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουμε τους καταναλωτές. Αν υπάρξουν αυξήσεις στο μέλλον αυτές θα είναι πάρα πολύ μικρές», σχολίασε το στέλεχος της ΕΥΔΑΠ.

Όπως πρόσθεσε, έως ότου γίνουν αυτά τα έργα, οι πολίτες θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. «Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Να μειώσουμε την κατανάλωση μέχρι να φέρουμε περισσότερο φθηνό νερό με τα μέτρα που δρομολογούμε. Μην σπαταλάτε το νερό. Δεν είναι άφθονο μέχρι να το κάνουμε άφθονο», είπε απευθύνοντας έκκληση στους καταναλωτές.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα και σχολιάζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε συνενώσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών ύδρευσης και αποχέτευσης, ο κ. Σαχίνης έκανε λόγο για ένα σωστό μέτρο. «Πρέπει να υπάρξουν συνενώσεις για να μπορέσει να υπάρξει σωστή διαχείριση του νερού σε όλη τη χώρα και στην ύδρευση και στην άρδευση. Είναι σημαντικό για το καλό της χώρας».

