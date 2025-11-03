Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάσσονται από σήμερα – Τι αλλάζει

Από σήμερα, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το μέτρο επεκτείνεται:

στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο . Συμπεριλαμβάνονται τα συνεργεία και τα καταστήματα επισκευής οχημάτων.

. Συμπεριλαμβάνονται τα και τα στις χρηματοπιστωτικές και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες,

και στις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω μέτρο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή στα σούπερ μάρκετ, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό – εστίαση και στη βιομηχανία.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ο αριθμός και η λειτουργία της

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας ξεπερνά πλέον τις 1.850.000 και ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων στο εν λόγω μέτρο θα υπερβεί τις 280.000.

Διευκρινίζεται πως όσες από τις υπόχρεες επιχειρήσεις δεν εφαρμόσουν το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τότε θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην υποβολή διορθωτικών δηλώσεων έως το τέλος κάθε μήνα για υπερωρίες ή αλλαγές ωραρίου, αλλά θα φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι η παρουσία δεν συνιστά εργασία.

Το μέτρο

Υπενθυμίζεται πως η ψηφιακή κάρτα εργασίας καταγράφει:

τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολείται στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

που απασχολείται στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. την πρώτη είσοδο του εργαζόμενου στην δουλειά του και την τελευταία έξοδο του από αυτήν. Την ίδια ώρα το σύστημα υπολογίζει με αυτόματο τρόπο τη διάρκεια απασχόλησης ενός εργαζόμενου και τη συγκρίνει με τα δηλωμένα ωράρια στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των χτυπημάτων της ψηφιακής κάρτας εργασίας των εργαζομένων σε επίπεδο ημέρας θα πρέπει να είναι: