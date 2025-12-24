ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.100 δικαιούχους

Σύνοψη από το

  • Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέο γύρο πληρωμών, πιστώνοντας 25,3 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς 43.077 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων.
  • Ειδικότερα, 42.982 κτηνοτρόφοι έλαβαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για την ευλογιά και την πανώλη, ενώ μικρότερα ποσά κατανεμήθηκαν για φερτά υλικά, καλλιέργειες και ζημιές.
  • Από τις 15 Οκτωβρίου έως σήμερα, έχουν πιστωθεί συνολικά 1,44 δισεκ. ευρώ στους λογαριασμούς 532.611 μοναδικών δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ακόμη έναν γύρο πληρωμών προς αγρότες δικαιούχους ενισχύσεων προχώρησε απόψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας τη διαδικασία καταβολής χρημάτων μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν 25,3 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς 43.077 δικαιούχων.

Αναλυτικότερα:

  • 42.982 κτηνοτρόφοι έλαβαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για την ευλογιά και την πανώλη.
  • 61 αγρότες έλαβαν 221.000 ευρώ για φερτά υλικά στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
  • 12 αγρότες έλαβαν 22.000 ευρώ για τις καλλιέργειες σύκων, φιστικιών, μήλων και καστάνων, στους νομούς Αττικής και Λάρισας.
  • 22 αγρότες έλαβαν 60.500 ευρώ για ζημιές στον νομό Καβάλας από πτώση αεροσκάφους.

Από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και άρχισαν οι πληρωμές ενισχύσεων με τη διαδικασία των ελέγχων, έως σήμερα, έχουν πιστωθεί 1,44 δισεκ. ευρώ στους λογαριασμούς 532.611 μοναδικών δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς – Οι βασικές καινοτομίες που εισάγει

Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Κατ...
16:23 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού – Οι περιοχές με αυξημένα οφέλη για τους δικαιούχους

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠ...
14:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Μπείτε εδώ να δείτε εάν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές...
12:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε σήμερα η πρώτη δόση – Πάνω από 1,1 εκατ. οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης ύψους 124.212.327,30 ευρώ γι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα