ΕΛΓΑ για ενισχύσεις λόγω Daniel – Elias: Γιατί έλαβαν μήνυμα στο κινητό 2.645 παραγωγοί

Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΛΓΑ

Για τον Σεπτέμβριο του 2027 έχει προγραμματιστεί να γίνει η επιστροφή των αχρειαστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν τις ενισχύσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι πληγέντες παραγωγοί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias το 2023, όπως γνωστοποίησε ο ΕΛΓΑ.

Οι σχετικές διαδικασίες στα πληροφοριακά συστήματα ολοκληρώθηκαν, με την διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων.

Στη συνεχεία, ο ΕΛΓΑ γνωστοποίησε σε 2.645 παραγωγούς, έναντι των 38.405 οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, την εμφανιζόμενη διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων.

Όπως σημειώνει ο ΕΛΓΑ, οι προκαταβολές κατεβλήθησαν ενώ οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποίησαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις, όπου οι συνθήκες το επέβαλαν και κατέληξαν στην σύνταξη των οριστικών πορισμάτων, τα οποία αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ εντός του 2024 στις Τοπικές Κοινότητες.

Τέλος, αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας εντός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

