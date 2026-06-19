e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 26 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλουν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και κονδύλια για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.