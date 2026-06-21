Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία – Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

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Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, καθώς μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την απογραφή εύκολα, με τους κωδικούς Taxisnet, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια μεικτής χρήσης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική ακόμη και για ανελκυστήρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας

για κτίρια κατοικίας 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή κτίρια μεικτής χρήσης

για επαγγελματικά κτίρια ή κτίρια μεικτής χρήσης 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Στην πράξη, οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.