Αιφνίδιος θάνατος παιδιών: Τι τον προκαλεί και πώς μπορεί να προληφθεί

Πώς γίνεται ένα παιδί που φαινόταν απόλυτα υγιές να καταρρεύσει ξαφνικά; Ο ξαφνικός θάνατος σε παιδιά είναι ένα σπάνιο αλλά βαθιά τραυματικό γεγονός για τις οικογένειες και την κοινωνία.

Τα παιδιά συχνά φαίνονται απολύτως υγιή και δεν παρουσιάζουν προειδοποιητικά συμπτώματα, γεγονός που καθιστά την πρόληψη ιδιαίτερα δύσκολη. Η κατηγορία SUDC (Sudden Unexplained Death in Childhood) περιλαμβάνει παιδιά άνω του ενός έτους που καταλήγουν ξαφνικά, παρά το πλήρες ιατρικό και ιατροδικαστικό ιστορικό. Η επίπτωση εκτιμάται σε περίπου 1–2 περιστατικά ανά 100.000 παιδιά ετησίως και αποτελεί συνέχεια του φαινομένου SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), αλλά αφορά μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά.

Τα καρδιολογικά προβλήματα αποτελούν την πιο συχνή αιτία αιφνιδίου θανάτου σε παιδιά χωρίς προηγούμενα συμπτώματα, με τα αρρυθμιογόνα σύνδρομα, όπως το Long QT, Brugada και CPVT, να σχετίζονται με γενετικές μεταλλάξεις που επηρεάζουν την καρδιακή ιοντική ροή και αυξάνουν τον κίνδυνο επικίνδυνων αρρυθμιών και αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.

Παράλληλα, ορισμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικές και να μην ανιχνεύονται σε βασικές εξετάσεις, εκτός εάν ενεργοποιηθούν υπό σωματική φόρτιση, ενώ η μυοκαρδίτιδα, είτε οξεία είτε υποκλινική, συχνά μετά από λοίμωξη, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιες αρρυθμίες και σοβαρές καρδιακές επιπλοκές.

Εκτός από τα καρδιολογικά αίτια, ορισμένα νευρολογικά περιστατικά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ξαφνικό θάνατο. Τέτοια περιλαμβάνουν αιμορραγικά ανευρύσματα ή δυσπλασίες των εγκεφαλικών αγγείων, καθώς και αιφνίδιες επιληπτικές κρίσεις, ακόμα και σε παιδιά χωρίς προηγούμενο ιστορικό επιληψίας, ανάλογες με το φαινόμενο SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy). Επιπλέον, μεταβολικές ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως σοβαρή υπογλυκαιμία ή κληρονομικές γλυκογονώσεις, μπορεί να προκαλέσουν οξεία κρίση χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αιφνίδιος θάνατος σχετίζεται με σοβαρές λοιμώξεις, όπως η διεισδυτική μορφή στρεπτοκόκκου ή σταφυλοκόκκου, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ταχύτατο σηπτικό σοκ ή τοξικό σύνδρομο, ενώ τα παιδιά συχνά δεν εμφανίζουν πυρετό ή άλλα εμφανή συμπτώματα πριν την ξαφνική επιδείνωση Παράλληλα, η αναφυλαξία σε αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια, σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αντίδραση

Παρά τη σπανιότητα αυτών των περιστατικών, υπάρχουν στρατηγικές πρόληψης που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Ο τακτικός παιδιατρικός και καρδιολογικός έλεγχος, ιδιαίτερα σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών νοσημάτων ή αιφνιδίων θανάτων, ο επιλεκτικός γενετικός έλεγχος για αρρυθμιογόνα σύνδρομα, η εκπαίδευση γονέων και προσωπικού σχολείων στην αναγνώριση έκτακτων καταστάσεων και η άμεση παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή (AED), καθώς και η ενημέρωση για τα συμπτώματα σοβαρών λοιμώξεων και αλλεργικών αντιδράσεων, μπορούν να σώσουν ζωές.

Ο ξαφνικός θάνατος παιδιών παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα φαινόμενα στην παιδιατρική, αλλά η έγκαιρη διάγνωση καρδιολογικών, νευρολογικών και λοιμωδών παραγόντων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαίδευση γονέων και προσωπικού, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο και να προστατεύσει τη ζωή των παιδιών.

*Άρθρο της παιδιάτρου Αρετής Μανιώτη