Καρκίνος του δέρματος: Δερματολόγος αποκαλύπτει τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο πρόληψης του ηλιακού εγκαύματος – Δεν είναι μόνο η χρήση αντηλιακού

Ενώ το αντηλιακό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλοκαιρινής μας ρουτίνας, μία κορυφαίος δερματολόγος ανατρέπει τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας την «πιο αποτελεσματική» μέθοδο προστασίας από τον ήλιο. Καθώς ο κίνδυνος ηλιακού εγκαύματος και καρκίνου του δέρματος παραμονεύει, μάθετε γιατί το αντηλιακό πρέπει να είναι η «τελευταία λύση» η πρώτη γραμμή άμυνας καθώς και ποιες είναι οι πραγματικά αποτελεσματικές στρατηγικές για να παραμείνετε ασφαλείς κάτω από τον ήλιο.

Γιατί η προστασία από τον ήλιο είναι ζωτικής σημασίας

Ο καρκίνος του δέρματος, και ειδικά το μελάνωμα (ο πιο σοβαρός τύπος), συνδέεται στενά με την έκθεση στον ήλιο. Σύμφωνα με το Cancer Research UK, έως και το 90% των περιπτώσεων μελανώματος θα μπορούσαν να προληφθούν με σωστή αντιηλιακή προστασία και αποφυγή των σολάριουμ.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι επιβλαβείς ακτίνες UV δεν σχετίζονται μόνο με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είναι αρκετά ισχυρές ώστε να προκαλέσουν βλάβες ακόμα και σε πιο ήπιες θερμοκρασίες, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου. Συνιστάται η χρήση προστασίας όταν ο δείκτης UV είναι 3 ή παραπάνω.

Ο «πιο αποτελεσματικός» τρόπος για να αποφύγετε το ηλιακό έγκαυμα, σύμφωνα με ειδικό

Η Dr. Rachel Abbott, σύμβουλος δερματολόγος στο Πανεπιστήμιο Cardiff and Vale, τονίζει ότι η σκιά είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας και πρέπει να αποτελεί πάντα την πρώτη μας επιλογή. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, εξήγησε ότι το αντηλιακό είναι στην πραγματικότητα μια «τελευταία λύση» για περιοχές που δεν μπορείτε να καλύψετε με ρούχα, καπέλα και γυαλιά ηλίου.

Η σειρά προτεραιότητας για αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο είναι:

Σκιά : Αναζητήστε και παραμείνετε στη σκιά, ειδικά τις ώρες αιχμής του ήλιου.

: Αναζητήστε και παραμείνετε στη σκιά, ειδικά τις ώρες αιχμής του ήλιου. Προστατευτικά ρούχα : Φορέστε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα σας.

: Φορέστε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα σας. Καπέλο : Επιλέξτε φαρδιά καπέλα που προστατεύουν το πρόσωπο, τα αυτιά και τον λαιμό.

: Επιλέξτε φαρδιά καπέλα που προστατεύουν το πρόσωπο, τα αυτιά και τον λαιμό. Γυαλιά ηλίου : Προστατέψτε τα μάτια σας από τις ακτίνες UV.

: Προστατέψτε τα μάτια σας από τις ακτίνες UV. Αντηλιακό: Χρησιμοποιήστε το ως την τελευταία λύση για περιοχές που δεν μπορούν να καλυφθούν με ρούχα (π.χ., πρόσωπο, χέρια). Η Macmillan Cancer Support συνιστά αντηλιακό SPF 50 (ή τουλάχιστον 30) και τακτική ανανέωση.

Πότε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είστε σε εγρήγορση για τυχόν αλλαγές στο δέρμα σας. Το Cancer Research UK συμβουλεύει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

Ένα νέο ή παράξενο σημάδι ή ελιά.

Μια πληγή που δεν επουλώνεται.

Αλλαγές όπως μια σκούρα περιοχή ή γραμμή κάτω από ένα νύχι που δεν προκαλείται από τραυματισμό.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών και προστατέψτε τον εαυτό σας αποτελεσματικά από τον ήλιο.