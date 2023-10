Τζον Λένον: Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ που εξετάζει τη δολοφονία του

Νέα στοιχεία για την δολοφονία του Τζον Λένον έρχεται να δώσει στο φως το ντοκιμαντέρ με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial», που θα προβληθεί στην Apple TV+.

Μπορεί να έχουν περάσει σαράντα χρόνια από τον θάνατό του μουσικού, ωστόσο, ακόμη και σήμερα όμως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις άγνωστες πτυχές της ζωής του και τις λεπτομέρεις της δολοφονίας του.

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να παρέχει αποκλειστικές συνεντεύξεις αυτοπτών μαρτύρων και φωτογραφίες από τη σκηνή του εγκλήματος που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στο παρελθόν και θα προβληθεί αποκλειστικά στην πλατφόρμα της Apple TV+.

Αξίζει να σημειωθεί πως αφηγητής θα είναι ο βραβευμένος με Emmy μουσικός και ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ, ενώ αναμένεται να προβληθούν αναλύσεις στην έρευνα και την καταδίκη του δολοφόνου του, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για πρώτη φορά, συνεντεύξεις με τους δικηγόρους της υπεράσπισης του Τσάπμαν, ψυχιάτρους, ντετέκτιβ και εισαγγελείς καθώς και πολύ καλούς φίλους του Λένον οι οποίοι αποκαλύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που αφορούν στην δολοφονία του.

