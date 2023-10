Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί» αυτό που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε χθες Σάββατο η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, καλώντας όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε «αποκλιμάκωση».

«Είναι απαράδεκτο το ότι οι άμαχοι δεν έχουν καμιά ασφαλή τοποθεσία να πάνε στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω μαζικών βομβαρδισμών, ενώ με τη στρατιωτική πολιορκία που επιβάλλεται, δεν είναι εφικτή καμιά επαρκής ανθρωπιστική αντίδραση. Πρόκειται για καταστροφική αποτυχία, που ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί», τόνισε η κ. Σπόλιαριτς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες της ΔΕΕΣ στη Γενεύη.

Μάλιστα, η ίδια επανέλαβε την έκκληση που έχει απευθύνει και στο παρελθόν να «απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι όμηροι». Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πήρε 230 ομήρους στην άνευ προηγουμένου επίθεσή του στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου. Άλλοι 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή.

I am shocked by the intolerable level of human suffering and urge the parties to the conflict to de-escalate now.

The tragic loss of so many civilian lives in this conflict is deplorable.

This is a catastrophic failing that the world must not tolerate.https://t.co/ekCHAMN212

— Mirjana Spoljaric (@ICRCPresident) October 28, 2023