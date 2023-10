Νύχτα τρόμου στη λωρίδα της Γάζας – Σφοδρά χτυπήματα του Ισραήλ κατά της Χαμάς

Νύχτα έντασης αναμένεται να είναι και η αποψινή στη Λωρίδα της Γάζας, με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να σφυροκοπούν ανηλεώς θέσεις της Χαμάς στην περιοχή.

Μάλιστα, το Ισραήλ στα βόρεια σημεία της Λωρίδας της Γάζας έχει ήδη καταφέρει σοβαρά πλήγματα κατά υποδομών της οργάνωσης, με τα σφοδρά χτυπήματα να συνεχίζονται.

Από την πλευρά της η Χαμάς απαντά στα ασταμάτητα χτυπήματα του Ισραήλ με ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, από το απόγευμα οι βομβαρδισμοί ακόμα και αυτή την ώρα είναι ισχυροί απειλώντας πολλές φορές και κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ.

Northern Gaza right now.

Την ώρα που μάλιστα που η ένταση κλιμακώνεται κι εντείνονται οι ανησυχίες για γενίκευση των συγκρούσεων, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση με πυραύλους εδάφους-αέρος και από τη Χεζμπολάχ ενώ οι Αρχές του Λιβάνου βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση του αεροδρομίου της Βηρυττού.

#Breaking : Non-stop horrific airstrikes in north of #Gaza . #GazaGenocide pic.twitter.com/MyEd74SjkE

lsraeli warplanes bomb the vicinity of the Indonesian Hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/H6QEw2v4BS

