Μεξικό: Στους 39 οι νεκροί από το φονικό πέρασμα του τυφώνα «Ότις» – BINTEO

Τους 39 φτάνουν οι νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Ότις» που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές την Τετάρτη (25/10) στην πόλη Ακαπούλκο στο νοτιοδυτικό Μεξικό, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, δέκα άνθρωποι –ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις– θεωρούνται παράλληλα αγνοούμενοι, γνωστοποίησε η υπουργός Ασφαλείας, η Ρόσα Ισέλα Ροδρίγκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 39 θύματα, 29 άνδρες και 10 γυναίκες, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την υπουργό.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση της Ακαπούλκο το συντομότερο δυνατόν», τόνισε από την πλευρά του ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Welcome to Acapulco. This isn’t a battleground. This is a scene of catastrophic devastation. it remains overlooked, receiving minimal coverage. The lack of media coverage is baffling 😡💔 #HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #Mexico pic.twitter.com/kOB5LR6aN5

Το 80% των ξενοδοχείων έχει καταστραφεί η υποστεί ζημιές στη λουτρόπολη, που ζει πρακτικά από τον τουρισμό και συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Λατινικής Αμερικής, μαζί με το Κανκούν, επίσης στη μεξικανική επικράτεια, και την Πούντα ντελ Έστε, στην Ουρουγουάη.

Στο απόγειό της, η Ακαπούλκο προσέλκυε αστέρια του Χόλιγουντ όπως ο Τζον Γουέιν ή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ.

Τρεις ημέρες μετά το πλήγμα του τυφώνα Ότις, που έφθασε στο έδαφος ενώ κατατασσόταν στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, η βοήθεια έφθανε με βραδύ ρυθμό, ενώ μέρος της πόλης δεν είχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες τηλεφωνίας και καύσιμα.

This is what it looked like and sounded like in the eyewall of Category 5 Hurricane Otis when it plowed through Acapulco, Mexico.

Just unreal. pic.twitter.com/3Oq5qXaQG2

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 28, 2023