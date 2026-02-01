Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026: Λέοντες, η Πανσέληνος αποκαλύπτει τα αληθινά συναισθήματά σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (1/2/2026)

Κριός

Η δημιουργική σας φλόγα αφυπνίζεται σήμερα με έναν τρόπο που μοιάζει λιγότερο με θέαμα και περισσότερο με ιερό κάλεσμα. Η χαρά δεν είναι απλώς μια επιλογή για εσάς αυτή την Κυριακή, η απόλαυση μετατρέπεται σε μια μορφή πνευματικής ευφυΐας και όχι σε αντιπερισπασμό. Όσα εκφράζετε σήμερα φέρουν έναν αντίλαλο που ξεπερνά τον εαυτό σας. Η καρδιά σας μιλά σε μια γλώσσα που οι άλλοι μπορούν να νιώσουν στο σώμα τους, όχι μόνο να κατανοήσουν με το μυαλό τους.

Ταύρος

Το φως στρέφεται προς τα μέσα σήμερα, φωτίζοντας τα θεμέλια του συναισθηματικού σας κόσμου. Η Πανσέληνος στον Λέοντα πραγματοποιείται στον τομέα των αναμνήσεων και της προσωπικής σας αλήθειας. Η θεραπεία δεν έρχεται με θόρυβο, φτάνει μέσα από την άνεση, τη συνέπεια και το θάρρος να είστε συναισθηματικά ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Ο τρόπος που φροντίζετε την εσωτερική σας εστία αυτή την Κυριακή στέλνει ήρεμα κύματα προς τα έξω.

Δίδυμοι

Η φωνή σας γίνεται όργανο συναισθηματικής διαύγειας, ικανό να μεταφράζει το συναίσθημα σε νόημα. Η Πανσέληνος επηρεάζει τον διάλογό σας αυτή την Κυριακή, οδηγώντας σε εκφράσεις που πηγάζουν από την ψυχή σας. Οι λέξεις σας μεταφέρουν ζεστασιά αντί για απόσταση όταν μιλάτε μέσα από την καρδιά σας, και τότε η γλώσσα μεταμορφώνεται σε ουσιαστική σύνδεση.

Καρκίνος

Η Πανσέληνος στον Λέοντα φωτίζει την αίσθηση της αξίας σας με έναν τρόπο που σας καλεί σε μια βαθιά αυτογνωσία. Βρίσκεστε στο πεδίο των αξιών, της συναισθηματικής ασφάλειας και της εσωτερικής τροφής. Ο τρόπος που τιμάτε τον εαυτό σας γίνεται μια σιωπηλή επανάσταση σήμερα. Κάθε πράξη αυτοσεβασμού αλλάζει τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω σας. Η σχέση με τον εαυτό σας γίνεται το πρότυπο για μια ζωή γεμάτη συναισθηματική αφθονία.

Λέων

Λέοντες, η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο ζώδιό σας την 1η Φεβρουαρίου, ρίχνει άπλετο φως στην ταυτότητά σας και σε όσα νιώθετε πραγματικά. Είναι η στιγμή να ενσαρκώσετε την αλήθεια σας, ο εαυτός σας παύει να είναι μια απλή «παράσταση» ή ένας ρόλος και γίνεται ένα ισχυρό, ζωντανό σύμβολο.

Κάθε εκδήλωση του αυθεντικού σας εαυτού λειτουργεί πλέον ως έμπνευση για τους γύρω σας, βοηθώντας τους να βρουν το δικό τους θάρρος. Αυτή την Κυριακή, η ειλικρίνειά σας μετατρέπεται σε θεραπευτική δύναμη για το σύνολο. Η λάμψη που εκπέμπετε δεν είναι απλώς για εντυπωσιασμό, αλλά έχει την ισχύ να αναγεννά και να μεταμορφώνει τα πάντα γύρω σας.

Παρθένος

Ο εσωτερικός σας κόσμος ανοίγεται σε ένα καταφύγιο αναστοχασμού, απελευθέρωσης και ήρεμης συναισθηματικής σοφίας. Σήμερα, η θεραπεία συμβαίνει μέσα από την ακινησία και όχι μέσω της δράσης. Η ευγένεια θα σας οδηγήσει πολύ μακρύτερα από ό,τι ο έλεγχος. Η φροντίδα σας γίνεται καθοδήγηση αυτή την Κυριακή και η εγκράτειά σας μετατρέπεται σε σεβασμό. Μέσα από την παρουσία σας και όχι την τελειομανία, προβάλλετε έναν πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής.

Ζυγός

Η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει στον τομέα του κοινού σας οράματος, της κοινότητας και της ομορφιάς των σχέσεων. Η αίσθηση του ανήκειν πλημμυρίζει από ζεστασιά και συναισθηματική αρμονία. Ο τρόπος που συμπαραστέκεστε στους άλλους αυτή την Κυριακή γίνεται τέχνη εν κινήσει. Η κοινότητα αποκτά ιερότητα όταν οικοδομείται πάνω στην ειλικρίνεια και τη συναισθηματική παρουσία, αντί για την επίδειξη.

Σκορπιός

Σήμερα, η παρουσία σας φέρει μια αυθεντία που ριζώνει στη συναισθηματική αλήθεια και όχι στον έλεγχο. Με την Πανσέληνο στον τομέα της ηγεσίας σας, η δύναμή σας μεταμορφώνει αντί να κυριαρχεί. Όταν στέκεστε στο βάθος σας χωρίς απόκρυψη, η επιρροή σας γίνεται μαγνητική. Η προθυμία σας να είστε συναισθηματικά ειλικρινείς αυτή την Κυριακή γίνεται φάρος για τους άλλους που περιηγούνται στις δικές τους σκιές.

Τοξότης

Με την Πανσέληνο στον Λέοντα στον τομέα της πνευματικής σας κατεύθυνσης, η εσωτερική σας πυξίδα στρέφεται προς το νόημα, την επέκταση και την ψυχική εξερεύνηση. Ακολουθώντας ό,τι σας εμπνέει σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, υπενθυμίζετε στους άλλους ότι ο σκοπός της ζωής δεν είναι κάτι που απλώς ανακαλύπτουμε. Η περιέργειά σας γίνεται αφοσίωση αυτή την Κυριακή. Η αναζήτησή σας για την αλήθεια μετατρέπεται σε πρόσκληση για συλλογική αφύπνιση, ενθαρρύνοντας τους γύρω σας να αναζητήσουν τη σοφία πέρα από τη σιγουριά.

Αιγόκερως

Τα συναισθηματικά σας βάθη ζητούν αναγνώριση αυτή την Κυριακή. Με την Πανσέληνο στο πεδίο της τρωτότητας, της εμπιστοσύνης και της μεταμορφωτικής οικειότητας, επιλέξτε να νιώσετε αντί απλώς να λειτουργήσετε μηχανικά, ώστε να τιμήσετε μια πιο ανθρώπινη εκδοχή της δύναμης. Η συναισθηματική ειλικρίνεια γίνεται η δική σας σιωπηλή επανάσταση ενάντια στον στωικισμό. Είστε έτοιμοι να νιώσετε πιο βαθιά αντί να υποδύεστε απλώς τους ισχυρούς, αυτή η ειλικρίνεια αλλάζει τα δεδομένα για εσάς σήμερα.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σας γίνονται καθρέφτες της συναισθηματικής αλήθειας σήμερα. Υπό την επήρεια της Πανσελήνου στον Λέοντα, η σύνδεση μετατρέπεται σε εξέλιξη. Οι δεσμοί σας βαθαίνουν μέσα από την ειλικρίνεια αυτή την Κυριακή, η οποία αποτελεί μια ισχυρή ημέρα για να ενισχύσετε τους δεσμούς σας. Ο τρόπος που σχετίζεστε γίνεται καταλύτης για συνειδητή επαφή, υπενθυμίζοντας στους άλλους ότι η ελευθερία και η εγγύτητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Ιχθύες

Υπό την Πανσέληνο στον Λέοντα, ο καθημερινός σας ρυθμός εμποτίζεται με συναισθηματική τροφή και δημιουργικό σεβασμό. Οι συνηθισμένες στιγμές γίνονται ιερές σήμερα. Φέρτε την ομορφιά στην καθημερινότητά σας αυτή την Κυριακή. Τοποθετήστε μερικά λουλούδια στο γραφείο σας για να δώσετε λάμψη στην εργάσιμη ημέρα σας. Σχεδιάστε το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να το νιώθετε πιο θρεπτικό και δημιουργικό, παρά καθαρά λειτουργικό.