Τα καινούργια χριστουγεννιάτικα τραγούδια για το 2022

Κάθε χρόνο βγαίνουν νέες ηχογραφήσεις με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, λίγες εβδομάδες πριν τις γιορτές. Κομμάτια για τα Χριστούγεννα δεν βγάζουν μόνο οι παλιοί καλλιτέχνες, αλλά και οι νέοι. Παρακάτω θα βρείτε τα νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 2022.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Lizzo: Someday At Christmas

Η Lizzo που είναι στα πολύ επάνω της τελευταία, διασκεύασε το τραγούδι που είχε ηχογραφήσει ο Stevie Wonder το 1966.

Camila Cabello – I’ll Be Home For Christmas

Πρόκειται για ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει για πρώτη φορά ο Bing Crosby το 1943.

Joss Stone – What Christmas Means to Me

Υπάρχουν διαφορετικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια με αυτόν τον τίτλο. Το δημοφιλέστερο όμως είναι της Motown και το έχουν ερμηνεύσει μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Stevie Wonder, η Darlene Love, ο Michael McDonald, ο John Legend και άλλοι. Φέτος το έβγαλε η Joss Stone.

Backstreet Boys – White Christmas

Σίγουρα το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, που είχε γράψει ο Irving Berlin για το μιούζικαλ του 1942 “Holiday Inn” και το οποίο κέρδισε το όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Ιστορική έχει μείνει η ερμηνεία από τον Bing Crosby.

Chord Overstreet – Everybody Loves Christmas

Ο Chord Overstreet είναι μουσικός και ηθοποιός. Έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά “Glee”.

Sia – Naughty & Nice

Η Sia φρεσκάρισε το άλμπουμ της “Everyday Is Christmas”, που είχε βγάλει πριν 5 χρόνια και τώρα το επανακυκλοφόρησε με μερικά νέα τραγούδια. Ενα εξ αυτών είναι και το “Naughty & Nice”.

Alicia Keys – Santa Baby

Παλιό κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 1943, που είχε τραγουδήσει πρώτη η Eartha Kitt. Ακολούθησαν πολλές, μεταξύ των οποίων και οι Madonna, Kylie Minogue, Taylor Swift, Ariana

Grande και Gwen Stefani. Φέτος το έβγαλε η Alicia Keys.

Phoebe Bridgers – So Much Wine

Τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, συνθέτις και παραγωγός δίσκων, 28 ετών από την Pasadena της California.

Zoe Wees – All I Want (For Christmas)

Γερμανίδα τραγουδίστρια και συνθέτις.

Lauren Spencer Smith – Single On The 25th

Τραγουδίστρια και συνθέτις από τον Καναδά. Έλαβε μέρος στο American Idol το 2020.

Maisie Peters – Together This Christmas

Βρετανίδα τραγουδίστρια και συνθέτις 22 ετών.

The Offspring – Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas)

Το γνωστό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1984 στην California.

Debbie Gibson – Sleigh Ride

Η παλιά μας γνώριμη, που είχε κάνει επιτυχία το 1987 με το “Foolish Beat”.

