Νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν; 7 λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους να σας παρεξηγούν συνεχώς

Έχει τύχει ύστερα από μια συζήτηση με κάποιον να νιώθετε ότι ο συνομιλητής σας δεν έχει καταλάβει τίποτα; Αν αυτό το σενάριο σας φαίνεται γνώριμο, μην απογοητεύεστε. Το να νιώθετε ότι σας παρεξηγούν είναι συνηθισμένο και δεν οφείλεται στην κακή διάθεση των άλλων. Απλά, υπάρχουν συνήθειες που εμποδίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία:

Υπαινίσσεστε αντί να διατυπώνετε ξεκάθαρα το μήνυμά σας

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αφήνει υπονοούμενα και να ελπίζει ότι ο άλλος θα συνδέσει τα κομμάτια και θα καταλάβει το νόημα; Συμβαίνει στους περισσότερους. Μάλιστα, νιώθουν προσβεβλημένοι αν οι άλλοι δεν καταλάβουν από μόνοι τους τι συμβαίνει.

Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν έμμεση επικοινωνία. Υποθέτουμε ότι ο άλλος μοιράζεται το πλαίσιό μας, το επίπεδο του άγχους μας, τις υποθέσεις μας. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ενεργήσουν με βάση αυτά που δεν γνωρίζουν.

Η σαφήνεια κερδίζει τη εξυπνάδα κάθε φορά. Η αμεσότητα είναι σωτήρια και δίνει στον άλλο μια δίκαιη ευκαιρία να σας συναντήσει εκεί που βρίσκεστε.

Περιμένετε ο συνομιλητής να διαβάσει τη σκέψη σας – και θυμώνετε όταν δεν το κάνει

Αυτό το σημείο σχετίζεται με το προηγούμενο, αλλά αξίζει τη δική του προσοχή. Το να περιμένει κανείς από τους άλλους να καταλάβουν τις ανάγκες του χωρίς να τις εκφράσει είναι συνταγή για παρεξηγήσεις και ένταση. Στην ψυχολογία υπάρχει ένα γνωστικό σφάλμα γνωστό ως «ψευδαίσθηση της διαφάνειας».

Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι τα συναισθήματά τους είναι πιο φανερά απ’ ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Nομίζουν ότι η απογοήτευσή τους φαίνεται στο πρόσωπο ή ότι η σιωπή τους «μιλά από μόνη της».

Στην πράξη, όμως, αυτό σπάνια ισχύει. Ένα απλό παράδειγμα είναι όταν οι ενήλικες περιμένουν από τα παιδιά να «καταλάβουν» ότι χρειάζονται λίγο χρόνο ξεκούρασης ή ησυχίας – κάτι που τα παιδιά, μέσα στον αυθορμητισμό τους, δεν μπορούν να αντιληφθούν. Όταν, όμως, η ανάγκη εκφράζεται καθαρά, το πρόβλημα λύνεται αμέσως.

Πριν από κάθε συζήτηση, αξίζει να αναρωτηθεί κανείς: Τι ελπίζω να καταλάβει ο άλλος χωρίς να το πω; Η σαφήνεια στις σχέσεις δείχνει σεβασμό και εμπιστοσύνη — και είναι πάντα πιο αποτελεσματική από τις προσδοκίες που μένουν σιωπηλές.

Ακούτε για ν’ απαντήσετε, όχι για να καταλάβετε

Σ’ όλους έχει συμβεί να σκεφτόμαστε λύσεις, αιτίες και αναδρομές όταν κάποιος εξιστορεί ένα πρόβλημά του. Η ενεργητική ακρόαση ακούγεται σαν μια ήπια δεξιότητα, αλλά είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Κατεβάζει την άμυνα του άλλου ατόμου και σας δίνει ακριβή δεδομένα για να επεξεργαστείτε. Δείξτε γνήσιο ενδιαφέρον, κάντε ερωτήσεις και αναδιατυπώστε, καθρεφτίστε αυτό που ακούσατε με απλή γλώσσα.

«Άρα νιώσατε παραγκωνισμένοι στη συνάντηση όταν η απόφαση πάρθηκε χωρίς εσάς. Είναι σωστό αυτό;» Οι άνθρωποι χαλαρώνουν όταν νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, και μόλις χαλαρώσουν, μπορούν να σας ακούσουν.

Ένα πρακτικό κόλπο: Μετρήστε μέχρι το τρία πριν μιλήσετε. Αυτά τα τρία δευτερόλεπτα δημιουργούν χώρο για να ολοκληρώσει ο άλλος τη σκέψη του και διακόπτουν την παρόρμησή σας να πεταχτείτε.

Γίνεστε αμυντικοί στο πρώτο σημάδι διαφωνίας

Εάν κάθε διαφωνία μοιάζει με επίθεση, η επικοινωνία γίνεται πεδίο μάχης. Κάτω από αυτό το αντανακλαστικό βρίσκεται συχνά ο φόβος της ντροπής.

Η ψυχολογία έχει μια χρήσιμη ιδέα που λέγεται επαναξιολόγηση: Κάνετε μια παύση και δίνετε ένα νέο νόημα σε αυτό που ακούσατε.

Παίρνετε προσωπικά το ύφος και τον τόνο του μηνύματος

Σας έτυχε να νιώσετε ότι κάποιος είναι θυμωμένος μαζί σας αλλά να μην είστε σίγουροι; Κάνουμε τον εαυτό μας τον πρωταγωνιστή γεγονότων που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Ένα σύντομο ή απότομο email μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας κουραστικής μέρας, όχι μιας κρυφής έχθρας. Αυτή η συνήθεια αποδίδεται σ’ αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν μεροληψία αρνητικότητας (negativity bias).

Το αντίδοτο είναι η προσγειωμένη ερμηνεία. Όταν νιώθετε την έλξη να το προσωποποιήσετε, δοκιμάστε τρεις εξηγήσεις: Μία που φταίτε εσείς, μία που φταίνε αυτοί, και μία που είναι ουδέτερη.

Δεν χρειάζεται να επιλέξετε την πιο ρόδινη ιστορία, γιατί το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε την πιο λογική.

Τα όριά σας δεν είναι ξεκάθαρα γι’ αυτό τα νοήματα παρερμηνεύονται

Οι παρεξηγήσεις συμβαίνουν όταν υπάρχει ασάφεια. Αν πείτε ναι ενώ θέλετε να πείτε όχι, οι άνθρωποι μαθαίνουν να αγνοούν τα λόγια σας και να ακολουθούν τα μοτίβα σας. Αν αναλάβετε πολλές δεσμεύσεις και μετά αθετήσετε, οι άλλοι θα σας χαρακτηρίσουν αναξιόπιστους, ακόμα κι αν η πρόθεσή σας είναι καλή.

Τα υγιή όρια είναι ξεκάθαρα, συνεπή και ευγενικά. Επιτρέπεται να πείτε όχι χωρίς μια νομική έκθεση δικαιολογιών, και επιτρέπεται να διαπραγματευτείτε. Όσο περισσότερο το εξασκείτε αυτό, τόσο περισσότερο η ζωή σας σταματά να στέλνει μικτά μηνύματα.

Πείτε όχι σε κάτι ασήμαντε, αρνηθείτε κάτι που δεν θέλετε, και μάθετε να λέτε, «δεν θα μπορέσω», όταν ένας συνάδελφος προσπαθεί να σας φορτώσει. Ο στόχος είναι να κάνετε τα όριά σας αισθητά, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να σχετίζονται μαζί σας χωρίς να παραβιάζουν αόρατες γραμμές.

Το ύφος και η γλώσσα του σώματος δεν συνάδουν με το μήνυμα δημιουργώντας παρανοήσεις

Μπορείτε να πείτε την τέλεια πρόταση, αλλά αν ο τόνος και η στάση του σώματός σας την αντικρούουν, οι άνθρωποι θα πιστέψουν τα μη-λεκτικά σας μηνύματα. Οι άνθρωποι εστιάζουν περισσότερο στις ενδείξεις.

Αν πείτε σε κάποιον «Σε ακούω», κοιτώντας την οθόνη του κινητού σας, η φράση σας χάνει το νόημά της. Η λύση είναι να δείχνετε πως ακούτε πραγματικά. Ακούστε με προσοχή και αφήστε τους περισπασμούς.

Τip

Για να σας καταλάβουν οι άλλοι, πρέπει να είστε ξεκάθαροι. Είναι λιγότερο θέμα τέλειων λέξεων και περισσότερο θέμα ειλικρίνειας που μαρτυρά η εναρμόνιση του ύφους με τις λέξεις.

Ο κόσμος μπορεί να μην αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά οι συνομιλίες σας μπορούν. Σε ποιο από τα επτά σημάδια θα δουλέψετε αυτή την εβδομάδα;