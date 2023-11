Οι άνθρωποι που είναι καλοί στη συζήτηση αποφεύγουν πάντα αυτά τα 7 λάθη, λέει ειδικός στη δημόσια ομιλία

Σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, όπου *ακόμα* συνηθίζουμε τα πάρτι και τις κοινωνικές συναντήσεις αντί να λέμε τα νέα μας μέσα από το Zoom, δεν είναι πάντα εύκολο να αισθάνεται κάποιος άνετα και ίσως υπάρχει μια άβολη κατάσταση όταν πρέπει να συζητήσετε με παλιούς φίλους ή να κάνετε νέες γνωριμίες. Ευτυχώς, το Διαδίκτυο είναι γεμάτο από συμβουλές για να μπείτε σε συζητήσεις και να τις κρατήσετε “ζωντανές”.

Παρόλο που η συζήτηση ήταν πάντα μια δεξιότητα που έπρεπε να κατακτηθεί, μπορεί να φαίνεται ακόμα πιο αποθαρρυντική στην ψηφιακή κοινωνία μας. Σε μια εποχή τόσων οικείων συγκεντρώσεων, εργασιακών εκδηλώσεων και συναντήσεων για καφέ, θα λάβουμε όλες τις συμβουλές για μικρές συζητήσεις που μπορούμε να πάρουμε. Και αν νιώθετε λίγο τρομοκρατημένοι; Μην ανησυχείτε – δεν είστε μόνοι.

Τα 7 λάθη που κάνετε σε μια κουβέντα

Ο John Bowe , εκπαιδευτής ομιλίας και συγγραφέας του I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in a Age of Disconnection, θέλησε να μοιραστεί μερικές συμβουλές με το CNBC για να βοηθήσει να γίνει η συζήτηση αβίαστα. Ωστόσο, ο βραβευμένος δημοσιογράφος ενδιαφέρεται περισσότερο για ουσιαστική σύνδεση παρά για τέλειες δεξιότητες ομιλίας. Έτσι, αντί για συμβουλές για μικρές συζητήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε, ο Bowe παρουσιάζει τις παγίδες που πρέπει να αποφύγετε.

Υποθέτετε ότι κανείς δεν θέλει να σας μιλήσει Διακοπή ή παρέμβαση σε μια υπάρχουσα συνομιλία Ξεκινάτε να μιλάτε χωρίς να έχετε κάτι να πείτε Αναφορά αμφιλεγόμενων θεμάτων Το να είσαι δύσκολος στο να σε καταλάβουν Μιλάτε πάρα πολύ για τον εαυτό σας — ή για το άλλο άτομο Σπαταλάς τον χρόνο κάποιου

Υποθέτετε ότι κανείς δεν θέλει να σας μιλήσει

Αν είσαι ντροπαλός, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είσαι ο μόνος. Αν ανησυχείτε για το ότι φαίνεσαι σίγουρος ή «φυσικός», χάνεις το νόημα: Σταμάτα να σκέφτεσαι τον εαυτό σου.

Αντίθετα, σκέψου την προσέγγιση ως πράξη υπηρεσίας. Μετά από τόσους μήνες κοινωνικής απομόνωσης λόγω της πανδημίας, οι πιθανότητες είναι τεράστιες το άτομο δίπλα σου να είναι εξίσου πρόθυμο να κάνει μια σύνδεση.

Διακοπή ή παρέμβαση σε μια υπάρχουσα συνομιλία

Ο συγχρονισμός είναι το παν. Αν δεις δύο ή περισσότερα άτομα να συμμετέχουν έντονα σε συνομιλίες, πιθανότατα δεν είναι έτοιμοι για να εισβάλεις. Πρώτα, περιμένε για μια παύση. Στη συνέχεια, μόλις τραβήξεις την προσοχή κάποιου και, ιδανικά, λάβεις ένα μη λεκτικό πράσινο φως, αυτή είναι η ευκαιρία σου.

Μην στέκεσαι πολύ κοντά ή πολύ μακριά. Θέλεις να σε ακουστούν. Δεν θέλεις να φωνάζεις σε κάποιον ή να τον πλησιάσεις τόσο που θα προκαλέσεις δυσφορία.

Ξεκινάτε να μιλάτε χωρίς να έχετε κάτι να πείτε

Εάν κάποιος φαίνεται απόμακρος ή χαμένος στις σκέψεις του, η μετακίνηση στον προσωπικό του χώρο και το να μουρμουρίσεις «έι» δεν είναι κάτι που θα σε κάνει να σπάσεις τον πάγο. Δοκίμασε να ζητήσεις άδεια (π.χ. ”Γεια. Είναι εντάξει αν σας μιλήσω;” ή ”Συγγνώμη, σας πειράζει να σας ρωτήσω κάτι;”) και βεβαιώσου ότι έχεις στο μυαλό σου μια πλήρως διαμορφωμένη ερώτηση ή σχόλιο (π.χ. , «Περνάς καλά;» ή «Πώς σου αρέσει να είσαι πίσω στο γραφείο;»). Το παν είναι να δημιουργήσεις μια άνετη ευκαιρία για το άλλο άτομο να ανταποκριθεί.

Αναφορά αμφιλεγόμενων θεμάτων

Εάν μιλάς με κάποια νέα γνωριμία, είναι γενικά καλύτερο να μην μιλάς για βαριά, δυσάρεστα ή πολωτικά θέματα, όπως η άμβλωση ή η πολιτική.

Αν μπείτε σε αυτά τα θέματα αργότερα, είναι υπέροχο. Αλλά για αρχή, στόχευσε σε κάτι απλό και κοντά σε κάτι που μπορείτε και οι δύο να σχολιάσετε.Ίσως είναι η μουσική που ακούτε και οι δύο, το φαγητό που δοκιμάζετε και οι δύο ή το μεγάλο πανό γραφείου «Welcome Back» που αντιμετωπίζετε και οι δύο.

Το να είσαι δύσκολος στο να σε καταλάβουν

Μόλις δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ σας, διατηρήστε αυτή τη σύνδεση κάνοντας τον εαυτό σας εύκολο στην κατανόηση.

Εάν μιλάτε διαφορετικές γλώσσες, για παράδειγμα, επιβραδύνετε την ομιλία σας και προφέρετε καθαρά. Αν έχετε την τάση να μιλάτε αργκό, μην χρησιμοποιείτε λέξεις που μπορεί να μην ξέρουν. Αν σας ρωτήσουν τι κάνετε για τη δουλειά, απαντήστε με τρόπο που δεν διαρκεί πέντε λεπτά ή χρησιμοποιήστε πολλές ορολογίες στο χώρο εργασίας.

Μιλάτε πάρα πολύ για τον εαυτό σας — ή για το άλλο άτομο

Λέγεται συχνά ότι οι άνθρωποι αγαπούν να μιλούν για τον εαυτό τους και ότι το να κάνουν ερωτήσεις είναι το μυστικό συστατικό για καλές συζητήσεις. Αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους.

Σε κανέναν δεν αρέσει να αισθάνεται ότι ανακρίνεται, οπότε αν νιώθετε ότι οι ερωτήσεις δεν είναι ευπρόσδεκτες, κάντε πίσω. Αντίθετα, πείτε μια ιστορία, πείτε μια γνώμη ή με άλλο τρόπο απαλλάξτε τους από το βάρος της απόδοσης. Εάν δεν μπορείτε να καταλάβετε πού βρίσκονται τα ενδιαφέροντά τους, δοκιμάστε να ρωτήσετε για θέματα που σας ενδιαφέρουν (π.χ., ”Γεια, πιστεύετε ότι αυτό το πουκάμισο φαίνεται αστείο;” ή ”Έχετε πάει σε κανένα καλό, νέο εστιατόριο σε αυτήν την περιοχή τον τελευταίο καιρός).

Σπαταλάς τον χρόνο κάποιου

Αν είσαι σε συζήτηση με κάποιον, μίλα του. Μην κοιτάζεις επίμονα στο πάτωμα ή μην κοιτάς πάνω από τον ώμο του. Άφησε το τηλέφωνό σου μακριά. Να είσαι παρόν και να τους δώσεις την πλήρη προσοχή σου.

Είναι εύκολο να απορρίψεις τις κουβέντες ως ανειλικρινή, ανεπιθύμητη και ασήμαντη κοινωνική ευγένεια. Αλλά κάθε σχέση που εκτιμάς ξεκίνησε κάπου – με μια αρχική συζήτηση. Ήταν βαθύ; Θεράπευσες τον καρκίνο; Όχι. Αλλά κάνατε μια γνήσια σύνδεση.