Φανταστική συνταγή για σολομό λεμονάτο με ρύζι και δροσερή σαλάτα – Ιδανική επιλογή για υγιεινό, γρήγορο και χορταστικό γεύμα

Συνταγή για σολομό λεμονάτο με ρύζι και δροσερή σαλάτα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αναζητάτε ένα υγιεινό, γρήγορο και χορταστικό γεύμα; Αυτό το μπολ με λεμονάτο σολομό και ρύζι είναι η ιδανική επιλογή. Η συνταγή συνδυάζει το αφράτο καστανό ρύζι με τον ζουμερό ψητό σολομό και μια δροσερή σαλάτα με φέτα, αγγούρι και ντομάτα. Η σάλτσα λεμονιού δίνει μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στο πιάτο.

Υλικά

  • ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού
  • 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού , συν φέτες για το σερβίρισμα
  • 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο
  • 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
  • ½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
  • ½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
  • ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι , χωρισμένο
  • 4 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (150 γρ.)
  • 4 μέτρια αγγούρια, κομμένα σε φέτες ( 2 φλιτζάνια )
  • 2 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • 1 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
  • 1 συσκευασία (225 γρ.) προμαγειρεμένο καστανό ρύζι, ζεσταμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

Οδηγίες

  1. Προθερμάνετε τον φούρνο στο γκριλ. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο.
  2. Ανακατέψτε ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας σχοινόπρασο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου, ½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού, ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και χτυπήστε καλά με ένα σύρμα.
  3. Στεγνώστε ταμποναριστά τα 4 φιλέτα σολομού και βάλτε τα στο προετοιμασμένο ταψί. Πασπαλίστε με το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ρίξτε 3 κουταλιές της σούπας από το ντρέσινγκ πάνω από τον σολομό. Ψήστε στο γκριλ μέχρι να γίνει αδιαφανές στο κέντρο και να ροδίσει ελαφρά στις άκρες, για 6 έως 8 λεπτά.
  4. Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε τα αγγούρια σε φέτες, τις ντομάτες κομμένες στη μέση, 1 φλιτζάνι φέτα και 3 κουταλιές της σούπας από το ντρέσινγκ και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.
  5. Μοιράστε το ζεστό ρύζι σε 4 ρηχά μπολ. Γαρνίρετε με τον σολομό και τη σαλάτα ντομάτας. Ρίξτε με ένα κουτάλι το υπόλοιπο ντρέσινγκ πάνω από τον σολομό. Σερβίρετε με φέτες λεμονιού, αν θέλετε.

