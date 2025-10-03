Εύκολη συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα από ντομάτες τσέρι στο air fryer – Ένα κλασικό ιταλικό πιάτο με ελληνικές «πινελιές»

Συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα από ντομάτες τσέρι στo air fryer. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα από ντομάτες τσέρι στo air fryer. Φωτογραφία: Pexels

Σε αυτό το εύκολο οικογενειακό γεύμα, τόσο οι κεφτέδες όσο και η σάλτσα φτιάχνονται στο air fryer, δημιουργώντας υπέροχα αποτελέσματα ενώ εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια.

Αυτή η συνταγή για κεφτέδες βοδινού με σάλτσα ντομάτας τσέρι, συνδυάζει την εύκολη προετοιμασία με τη γεύση που αγαπούν όλοι στην οικογένεια.

Η χρήση του air fryer για τους κεφτέδες και τη σάλτσα μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος, χωρίς να θυσιάζεται η γεύση ή η ποιότητα.

Ο φρέσκος μαϊντανός, ο βασιλικός και η φέτα προσθέτουν μια ελληνική πινελιά στην κλασική ιταλική συνταγή, ενώ το βούτυρο και τα φρέσκα μυρωδικά που ολοκληρώνουν το πιάτο απογειώνουν την γεύση.

Εύκολη, γρήγορη και απόλυτα γευστική – η τέλεια επιλογή για ένα οικογενειακό δείπνο.

  • Προετοιμασία: Λιγότερο από 30 λεπτά
  • Μαγείρεμα: 30 λεπτά έως 1 ώρα
  • Μερίδες: 4

Συστατικά

Για τους κεφτέδες βοδινού

  • 80γρ ψίχουλα ψωμιού
  • 2 κουταλιές της σούπας γάλα
  • 1 μέτριο αυγό (ελεύθερης βοσκής)
  • 500γρ μοσχαρίσιο κιμά
  • 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
  • 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό
  • 100γρ φέτα

Για τη σάλτσα

  • 2 σκελίδες σκόρδο, ξεφλουδισμένες και κομμένες στη μέση
  • 400γρ κεραστές ντομάτες, κομμένες στη μέση κατά μήκος
  • 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (περίπου 50γρ)
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • 1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

  • 400γρ στεγνά σπαγγέτι
  • 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
  • 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό
  • 50γρ φέτα, θρυμματισμένη

Εκτέλεση

  • Για να φτιάξετε τους κεφτέδες, ανακατέψτε τα ψίχουλα ψωμιού, το γάλα και το αυγό σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Προσθέστε τον κιμά, τον μαϊντανό και τον βασιλικό και θρυμματίστε τη φέτα. Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά πριν σχηματίσετε 16 κεφτέδες.
  • Προθερμάνετε το air fryer στους 200°C.
  • Βγάλτε το καλάθι και στρώστε μία λαδόκολλα για να δημιουργήσετε μια βάση με χαμηλές πλευρές.
  • Για να φτιάξετε τη σάλτσα, τοποθετήστε το σκόρδο, τις κεραστές ντομάτες και τα κρεμμυδάκια στο στρωμένο ταψί. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι και περιχύστε με το ελαιόλαδο και το ξύδι βαλσάμικο.
  • Μαγειρέψτε στον αερόψυκτη για 25 λεπτά, ανακινώντας τα λαχανικά στο μέσο της διαδικασίας.
  • Μόλις ψηθούν, μεταφέρετε προσεκτικά τα λαχανικά σε ένα μεγάλο μπολ, πετάξτε το χαρτί και χρησιμοποιήστε ραβδομπλέντερ για να τα πολτοποιήσετε μέχρι να γίνει λεία η σάλτσα.
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να τα πολτοποιήσετε σε έναν επεξεργαστή τροφίμων.
    Μεταφέρετε τη σάλτσα σε μια μικρή κατσαρόλα και κρατήστε την ζεστή σε χαμηλή φωτιά. Αφήστε τον αερόψυκτη αναμμένο.
  • Τοποθετήστε τους κεφτέδες στη φριτέζα αέρος, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους, και ψήστε για 10–12 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν καλά.
  • Εν τω μεταξύ, μαγειρέψτε τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
  • Στραγγίστε τα και ανακατέψτε με το βούτυρο.
  • Για να σερβίρετε, τοποθετήστε τα σπαγγέτι σε ένα πιάτο και προσθέστε από πάνω τους κεφτέδες και τη σάλτσα.
  • Γαρνίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό, βασιλικό και λίγη θρυμματισμένη φέτα.

Συμβουλές συνταγής

Αν θέλετε να προετοιμάσετε τους κεφτέδες από πριν, τοποθετήστε τους σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και βάλτε τους στο ψυγείο μέχρι να τους μαγειρέψετε.

