Φωτογράφος αστρονομίας 2023: Νικητές και φιναλίστ

Το Βασιλικό Παρατηρητήριο στο Γκρίνουιτς ανακοίνωσε τους νικητές και επαίνεσε τους συμμετέχοντες στον φετινό διαγωνισμό για τον φωτογράφο αστρονομίας του 2023.

Andromeda, Unexpected των Marcel Drechsler, Xavier Strottner και Yann Sainty

Νικητής της κατηγορίας Γαλαξιών και γενικός νικητής – Μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων με επικεφαλής τους Marcel Drechsler, Xavier Strottner και Yann Sainty έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη – ένα τεράστιο τόξο πλάσματος δίπλα στον γαλαξία της Ανδρομέδας. Οι επιστήμονες ερευνούν τώρα τον γίγαντα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε μια διεθνική συνεργασία. Θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη τέτοια δομή στο κοντινό περιβάλλον στο σύμπαν.

The Running Chicken Nebula των Runwei Xu και Binyu Wang

Νικητής της κατηγορίας νέος φωτογράφος αστρονομίας του 2023 – The Running Chicken Nebula, IC2944, βρίσκεται στον αστερισμό του Κενταύρου, 6.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Ενσωματωμένο στο λαμπερό αέριο του νεφελώματος, το αστρικό σμήνος Colinder 249 είναι ορατό.

Νέα κατηγορία γαλαξιακών νεφελωμάτων γύρω από το αστέρι YY Hya από τον Marcel Drechsler

Νικητής της κατηγορίας αστεριών και νεφελωμάτων – Μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων, με επικεφαλής τον Marcel Drechsler από τη Γερμανία και τον Xavier Strottner από τη Γαλλία, μπόρεσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μελέτη της εξέλιξης των δυαδικών συστημάτων αστέρων: σε παλιές εικόνες ουρανικών ερευνών, ανακάλυψαν ένα προηγουμένως άγνωστο γαλαξιακό νεφέλωμα. Στο κέντρο του, βρέθηκε ένα ζευγάρι αστέρια που περιβάλλονται από έναν κοινό φάκελο. Σε περισσότερες από 100 νύχτες, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 360 ώρες χρόνου έκθεσης. Το αποτέλεσμα δείχνει ένα εξαιρετικά βαθύ αστρικό κατάλοιπο που η ομάδα έχει βαφτίσει «την καρδιά της Ύδρας».

Zeila του Vikas Chander

Νικητής της κατηγορίας ανθρώπων και διαστήματος – Το πιο βόρειο τμήμα της ακτής της Ναμίμπια που βλέπει στον Ατλαντικό είναι μια από τις πιο ύπουλες ακτές στον κόσμο και έχει αποκτήσει το όνομα Ακτή Σκελετών.

Μια ερώτηση για τον ήλιο από τον Eduardo Schaberger Poupeau

Ο νικητής της κατηγορίας του ήλιου – Μια φωτογραφία του ήλιου με ένα τεράστιο νήμα σε σχήμα ερωτηματικού. Τα ηλιακά νημάτια είναι τόξα πλάσματος στην ατμόσφαιρα του ήλιου που δίνουν σχήμα από μαγνητικά πεδία. Η φωτογραφία είναι ένα μωσαϊκό από δύο πάνελ. Αυτή είναι μια τόσο έξυπνη εικόνα καθώς, ενώ έχουμε δει την κοκκοποίηση και την επιφάνεια του Ήλιου στο παρελθόν, δεν έχω ξαναδεί ένα νήμα σε σχήμα ερωτηματικού. Εάν κάνετε μεγέθυνση στην επιφάνεια του ήλιου, η εικόνα έχει μια ποιότητα που μοιάζει με χρώμα – νιώθω ότι μπορώ να δω τις πινελιές. Υπάρχει μια αίσθηση κίνησης και μπορείτε σχεδόν να δείτε το νήμα του ερωτηματικού να κινείται αν κοιτάξετε αρκετό καιρό » – Sheila Kanani, αστρονόμος.

Sh2-132: Blinded by the Light από τον Aaron Wilhelm

Το βραβείο Sir Patrick Moore για τον καλύτερο νεοφερμένο – Το σύμπλεγμα Sh2-132 βρίσκεται κοντά στα σύνορα των αστερισμών Κηφέας και Λακέρτα και περιέχει πολλαπλές δομές του βαθέως ουρανού. Η φωτογραφία περιλαμβάνει 70 ώρες δεδομένων, η πλούσια αλληλεπίδραση όλων των αερίων αποκαλύπτει κάτι διαφορετικό κάθε φορά που την κοιτάς.

Black Echo του John White

Βραβείο Annie Maunder για την καινοτομία εικόνας – Λαμβάνοντας υλικό πηγής ήχου από το έργο ηχοποίησης Chandra της Nasa, ο White απαθανάτισε οπτικά τον ήχο της μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία του Περσέα.

Γυρισμένος στον Άρη από τον Ethan Chappel

Ο νικητής της κατηγορίας για το φεγγάρι μας – Μια απόκρυψη του Άρη που έλαβε χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της απόκρυψης, το φεγγάρι περνά μπροστά από τον πλανήτη, επιτρέποντας στον αστροφωτογράφο να συλλάβει και τα δύο αντικείμενα μαζί. Η εικόνα δείχνει τον Άρη πίσω από τη νότια πλευρά του φεγγαριού με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Dark Star του Peter Ward

Ο επιλαχόντας του ήλιου μας – Μια φωτογραφία του ήλιου γυρισμένη «μέσα προς τα έξω». Ο φωτογράφος ανέστρεψε την ορθογώνια εικόνα σε πολικές συντεταγμένες για να τονίσει τις μικρότερες προεξοχές που εμφανίζονται στην άκρη του ήλιου.

Noctilucent Night του Peter Hoszang

Έπαινος – Τα ουράνια τοπία – Τα νυχτερινά σύννεφα σπάνια παρατηρούνται γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο στην Ουγγαρία, όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία. Η αντανάκλαση στη λίμνη από κάτω δημιουργεί μια τέλεια συμμετρία.

Close Encounters of the Haslingden Kind από την Katie McGuinness

Έπαινος – Οι άνθρωποι και ο χώρος – Το Halo του Haslingden είναι ένα γλυπτό διαμέτρου 18 μέτρων που βρίσκεται στους λόφους του Lancashire. Η McGuinness εμπνεύστηκε την αφίσα της ταινίας Close Encounters of the Third Kind για να δημιουργήσει την εικόνα της. Περισσότερες από 150 εικόνες, που τραβήχτηκαν σε μια ώρα και με εκθέσεις 25 δευτερολέπτων η καθεμία, συνδυάστηκαν για να δείξουν τη φαινομενική περιστροφή των άστρων γύρω από τον Polaris

Μια επίσκεψη στο Tycho από τον Andrew McCarthy

Άνθρωποι και διάστημα, επιλαχών – Σε αυτή τη φωτογραφία ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) έχει καταγραφεί σε ευθυγράμμιση με τον σεληνιακό κρατήρα Tycho. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 1.000 φορές πιο κοντά στη Γη από το φεγγάρι, αυτή η προοπτική φαίνεται ότι ο ISS βρίσκεται στην πραγματικότητα σε τροχιά γύρω από τον φυσικό μας δορυφόρο. Ο McCarthy ταξίδεψε στην έρημο Sonoran στην Αριζόνα των ΗΠΑ για να βρει την τέλεια θέση για τη λήψη

Fire on the Horizon του Chester Hall-Fernandez

Έπαινος – Σέλας – Η Νέα Ζηλανδία έχει τακτικά σέλας, αλλά λόγω της απόστασής της από τον μαγνητικό πόλο συχνά δεν είναι ιδιαίτερα ζωντανά για τους παρατηρητές. Λόγω της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας που γνώρισε η περιοχή φέτος, ο φωτογράφος κατάφερε να απαθανατίσει ένα πολύχρωμο σέλας πάνω από το Birdlings Flat

Ο Κύκλος του Φωτός του Andreas Ettl

Επιλαχούσα φωτογραφία για την κατηγορία σέλας – Μια φωτογραφία για το σέλας πάνω από την παραλία Skagsanden, νησιά Lofoten, Νορβηγία. Το βουνό στο βάθος είναι το Hustinden, το οποίο το σέλας φαίνεται να περικυκλώνει

Grand Cosmic Fireworks από τον Angel An

Νικητής Skyscapes – Τα Sprites είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο ατμοσφαιρικής φωταύγειας που εμφανίζονται σαν πυροτεχνήματα. Ο An τράβηξε αυτή τη φωτογραφία από την υψηλότερη κορυφογραμμή των Ιμαλαΐων

LDN 1448 et al από τον Anthony Quintile

Επιλαχών για την κατηγορία Γαλαξίες – Μια φωτογραφία του LDN 1448, η οποία είναι κοντά στο πιο θεαματικό και πιο συχνά φωτογραφημένο NGC 1333. Ο Quintile επέλεξε να φωτογραφίσει το λιγότερο γνωστό μοριακό σύννεφο για να εξερευνήσει τη συναρπαστική σκόνη σε αυτό το μέρος του ουρανού

Moon at Nightfall του Haohan Sun

Έπαινος – Νέος φωτογράφος αστρονομίας της χρονιάς – Μια φωτογραφία μιας ανατολής φεγγαριού πάνω από τη γέφυρα του κόλπου Xinghai στο Dalian. Η ατμοσφαιρική εξαφάνιση αλλάζει την απόχρωση και τη φωτεινότητα του φεγγαριού όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Σε αυτή τη φωτογραφία, μπορείτε να δείτε το φεγγάρι να φαίνεται πιο φωτεινό και λιγότερο κόκκινο καθώς ανατέλλει στον ουρανό

Blue Spirit Drifting in the Clouds από τους Haocheng Li και Runwei Xu

Επιλαχών για κατηγορία Γαλαξίες – Οι Πλειάδες είναι ένα ανοιχτό αστρικό σμήνος που φωτίζεται από τα φωτεινότερα αστέρια, τα οποία φωτίζουν το γύρω νεφέλωμα, δίνοντάς του μια ελκυστική μπλε απόχρωση. Το σύμπλεγμα είναι επίσης γνωστό ως οι Επτά Αδελφές επειδή πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουν επτά αστέρια. Αλλά όπως αποκαλύπτει η αστροφωτογραφία, υπάρχουν στην πραγματικότητα περισσότερα από 1.000

Roses Blooming in the Dark: NGC 2337 από τον Yanhao Mo

Έπαινος για την κατηγορία γαλαξίες – Το νεφέλωμα Rosette, NGC 2337, είναι ένα μεγάλο νεφέλωμα και έχει διάμετρο ~130 έτη φωτός. Αυτή η εικόνα έχει επιτευχθεί χρησιμοποιώντας επεξεργασία φίλτρου στενής ζώνης. Για το σημείο αστεριού έχουν χρησιμοποιηθεί φίλτρα LRGB.

Σεληνιακή Απόκρυψη του Άρη από τον Joshua Harwood-White

Έπαινος για την κατηγορία για το φεγγάρι – Η σεληνιακή απόκρυψη του Άρη ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ουράνια γεγονότα του 2022. Εδώ, ένα iPhone χρησιμοποιήθηκε με ένα διαθλαστικό τηλεσκόπιο Celestron AstroMaster 102az για να απαθανατίσει τη στιγμή λίγο πριν το φεγγάρι μπλοκάρει τη θέα στον Άρη

The Dark Wolf – Fenrir του James Baguley

Ιδιαίτερη μνεία– Αυτή η εικόνα δείχνει ένα σκοτεινό, παχύ μοριακό σύννεφο με τη μορφή λύκου, γνωστό ως Νεφέλωμα Λύκου ή Νεφέλωμα Fenrir. Ο Baguley επέλεξε μια εικόνα χωρίς αστέρια για να τονίσει το όμορφο κόκκινο φόντο, το οποίο είναι ένα πυκνό φόντο αερίου υδρογόνου

Ουράνιος Ισημερινός πάνω από το Μνημείο Τάφρου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τον Louis Leroux-Gere

Επιλαχών Skyscapes – Αστρικά μονοπάτια πάνω από τα διατηρημένα χαρακώματα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου στο Καναδικό Εθνικό Μνημείο Vimy στη βόρεια Γαλλία. Σε διάστημα πέντε ωρών, η κάμερα απαθανάτισε την περιστροφή του ουρανού, αποκαλύπτοντας τα πολύχρωμα αστέρια