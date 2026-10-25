Βόλος – Παναθηναϊκός 0-1: Νίκη με γκολ του Ντέσερς και παραμονή στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 8η αγωνιστική της Super League, χάρη σε γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι «πράσινοι» έφτασαν στην τέταρτη διαδοχική νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις και διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Βόλος επέλεξε από τα πρώτα λεπτά να περιορίσει τους χώρους στην άμυνά του, παραχωρώντας την κατοχή της μπάλας στους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να διασπάσει τις δύο αμυντικές ζώνες των γηπεδούχων, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας και στη δημιουργία ευκαιριών μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Η πρώτη τελική προσπάθεια καταγράφηκε στο 9ο λεπτό, όταν ο Τεττέη επιχείρησε χαμηλό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Στο 24′, οι «πράσινοι» πλησίασαν δύο φορές στο γκολ. Αρχικά, ο Ντέσερς πέρασε τον τερματοφύλακα του Βόλου, αλλά το πλασέ του από πλάγια θέση κατέληξε στο δοκάρι. Στη συνέχεια, ο Αντίνο δοκίμασε να σκοράρει, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει την προσπάθειά του.

Στο 40′, ο Καμαρά πραγματοποίησε σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Φαν Ντρόνγκελεν έπιασε σκαστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, όμως ο Σιαμπάνης απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Καλάμπρια επιχείρησε σουτ από το όριο της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.

Το γκολ του Ντέσερς και οι ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 46ο λεπτό, στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Τεττέη κινήθηκε από πλάγια θέση και πραγματοποίησε σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Ντέσερς με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1.

Στο 50′, οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα ευκαιρία να σκοράρουν. Ο Σαλάχ-Εντίν γύρισε την μπάλα προς τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος σούταρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στο δοκάρι και στη συνέχεια άουτ.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά στο 71′, όταν ο Ραστόντερ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ από πλάγια θέση, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει το πλασέ του. Ο τερματοφύλακας του Βόλου επενέβη και στις καθυστερήσεις, αποτρέποντας δεύτερο γκολ του Ντέσερς.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Παναθηναϊκό να εξασφαλίζει τους τρεις βαθμούς και να συνεχίζει το νικηφόρο σερί του.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών).

Κίτρινες κάρτες: 15′ Τασιούρας, 26′ Γκονζάλες, 51′ Μεντίλ – 89′ Ραστόντερ.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας (46′ Κάτσικας), Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ (63′ Πιέρ-Γκάμπριελ), Λεκούς (74′ Χαραλαμπόγλου), Μπέρνιτς, Λάμπρου (63′ Καμπελά), Γκονζάλες (46′ Κρεσπί), Κομπά, Ουρτάδο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (79′ Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (68′ Ταμπόρδα), Αντίνο (86′ Λούζα), Τεττέη (68′ Ραστόντερ), Ντέσερς.