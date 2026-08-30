Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0: «Τρία στα τρία» για τη Βασίλισσα με Μπέλινγχαμ και Μπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημά της στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πανηγυρίζοντας τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και ακόμη ένα στις καθυστερήσεις.
Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας, απέφυγε τρεις αντιπάλους και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αλφόνσο Ερέρο. Επτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Μάλαγα πέτυχε αυτογκόλ, καθώς στην προσπάθειά του να απομακρύνει κεφαλιά του Μπέλινγχαμ μπλέχτηκε με συμπαίκτη του.
Στο 30ό λεπτό, ο Κιλιάν Μπαπέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στέλνοντας με βολέ στα δίχτυα τη σέντρα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Μπέλινγχαμ είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αρντά Γκιουλέρ.
Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, δύο περισσότερους από Ατλέτικο Μαδρίτης και Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα είναι τέταρτη με έξι βαθμούς, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.
🤍 ¡HALA MADRID Y NADA MÁS! @emirates pic.twitter.com/FlzOjA7Rjd
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2026
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga:
- Ρασίνγκ Σανταντέρ – Έλτσε 3-2 (15′, 21′, 36′ Ζαμπιρί – 78′ Μπούμπα Σανγκαρέ, 79′ Νίνιο)
- Αλαβές – Βιγιαρεάλ 1-0 (31′ Μπογέ)
- Λεβάντε – Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι – 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον – 45΄ Φερνάντεθ)
- Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66` Σιέρα – 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)
- Λα Κορούνια – Βαλένθια 30/08
- Θέλτα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08
- Οσασούνα – Χετάφε 31/08
- Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγεκάνο 31/08
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.
Αλαβές 7 -3αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.
Σεβίλλη 6 -3αγ.
Μπέτις 6 -3αγ.
Μπαρτσελόνα 6
Οσασούνα 4
Λεβάντε 4 -3αγ.
Σανταντέρ 4 -3αγ.
Σοσιεδάδ 3 -3αγ.
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1 -3αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Μάλαγα 1 -3αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0