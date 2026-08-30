Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0: «Τρία στα τρία» για τη Βασίλισσα με Μπέλινγχαμ και Μπαπέ

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Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημά της στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πανηγυρίζοντας τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και ακόμη ένα στις καθυστερήσεις.

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας, απέφυγε τρεις αντιπάλους και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αλφόνσο Ερέρο. Επτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Μάλαγα πέτυχε αυτογκόλ, καθώς στην προσπάθειά του να απομακρύνει κεφαλιά του Μπέλινγχαμ μπλέχτηκε με συμπαίκτη του.

Στο 30ό λεπτό, ο Κιλιάν Μπαπέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στέλνοντας με βολέ στα δίχτυα τη σέντρα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Μπέλινγχαμ είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αρντά Γκιουλέρ.

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, δύο περισσότερους από Ατλέτικο Μαδρίτης και Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα είναι τέταρτη με έξι βαθμούς, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga:

Ρασίνγκ Σανταντέρ – Έλτσε 3-2 (15′, 21′, 36′ Ζαμπιρί – 78′ Μπούμπα Σανγκαρέ, 79′ Νίνιο)

Αλαβές – Βιγιαρεάλ 1-0 (31′ Μπογέ)

Λεβάντε – Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι – 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον – 45΄ Φερνάντεθ)

Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66` Σιέρα – 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)

Λα Κορούνια – Βαλένθια 30/08

Θέλτα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08

Οσασούνα – Χετάφε 31/08

Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγεκάνο 31/08

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.

Αλαβές 7 -3αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.

Σεβίλλη 6 -3αγ.

Μπέτις 6 -3αγ.

Μπαρτσελόνα 6

Οσασούνα 4

Λεβάντε 4 -3αγ.

Σανταντέρ 4 -3αγ.

Σοσιεδάδ 3 -3αγ.

Εσπανιόλ 3 -3αγ.

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.

Λα Κορούνια 2

Θέλτα 1

Βαλένθια 1

Ελτσε 1 -3αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 1

Μάλαγα 1 -3αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0