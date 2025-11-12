Ρεάλ Μαδρίτης: Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, τα παράπονα στον Πέρεθ, ο «τετράγωνος» Αλόνσο και ο… Μπενίτεθ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο
πηγή: EPA/Borja Sanchez-Trillo

Τεταμένη παραμένει είναι η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τσάμπι Αλόνσο από την άφιξή του θέλησε να δημιουργήσει μια ιεραρχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανε ο Ζοζέ Μουρίνιο στην εποχή του. Η πρόθεσή του κατά την άφιξή του ήταν να κερδίσει τον σεβασμό όλων των αποδυτηρίων και να είναι ο ηγέτης, κάτι που όμως δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Πολλοί παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί σε έναν τόσο αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και τους λείπει πολύ ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος τους έδωσε πλήρη ελευθερία και τους επέτρεψε να κάνουν απολύτως ό,τι ήθελαν.

Αυτό έχει κάνει την προσαρμογή του Βάσκου προπονητή κάθε άλλο παρά εύκολη, και έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα με αρκετούς βασικούς παίκτες, όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο Βινίσιους και ο Ροντρίγκο και όπως εξηγεί η ιστοσελίδα «The Athletic», πολλοί παίκτες έχουν ήδη παραπονεθεί στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ για τις μεθόδους του προπονητή τους.

Όπως σημειώνεται, «έχουν βαρεθεί το βαρετό στυλ παιχνιδιού του, τις προπονήσεις του και ιδιαίτερα τις ομαδικές του συζητήσεις. Πιστεύουν ότι δεν καταφέρνει να μεταφέρει τις ιδέες του και είναι πολύ απαιτητικός, εκτός από το ότι δίνει προβλέψιμες και λογικές εξηγήσεις που είναι άχρηστες». Επιπλέον, δεν δέχεται τις προτάσεις των αρχηγών, με συνέπεια όλων να «κερδίσει» ένα παρατσούκλι που δεν θα του αρέσει καθόλου, το οποίο διέρρευσε η αγγλική εφημερίδα. Τον αποκαλούν «ο τετράγωνος» λόγω της άκαμπτης στάσης του.

Μάλιστα-όπως σημειώνεται-οι βετεράνοι της ομάδας τον συγκρίνουν με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε μια σύντομη θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλόνσο θεωρεί τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού έναν από τους σπουδαίους μέντορές του, τον άνθρωπο που ευθύνεται για τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όταν ήταν απλώς ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός παίκτης, μετατρέποντάς τον σε παγκόσμιο αστέρι.
«Ο Τσάμπι έχει όμορφες αναμνήσεις από αυτόν και πιθανότατα έχει εμπνευστεί από πολλές από τις μεθοδολογίες του. Αλλά δεν φαίνεται να πετυχαίνουν στην ισπανική πρωτεύουσα», αναφέρει η «El nascional», σε σχετική της ανάλυση.

Ο Τσάμπι Αλόνσο πιστεύει ότι είναι ικανός να επιλύσει όλα τα ανοικτά ζητήματα, αλλά σίγουρα είναι απογοητευμένος από την έλλειψη υποστήριξης της διοίκησης, μεταξύ άλλων στο περιστατικό με τον Βινίσιους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Τεχνητή νοημοσύνη: Έρχεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς για επιχειρήσεις – Όλα όσα είπε ο Θεοδωρικάκος

Κτηματολόγιο: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ψηφιακές πράξεις και τους ηλεκτρονικούς χάρτες

Σέρφερ έμεινε πάνω στη σανίδα του για πάνω από 8 ώρες και κατέρριψε ρεκόρ Guinness – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το αυγό με το αστέρι στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:45 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: «Παραμένει ερυθρόλευκος ο Λορέντσο Πιρόλα» – Ανανέωσε μέχρι το 2028 – ΦΩΤΟ

«Παραμένει ερυθρόλευκος ο Λορέντσο Πιρόλα!»: Με αυτές τις πέντε λέξεις στα social media του συ...
13:35 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Μέσι: Τέλος στα σενάρια επιστροφής του στη Μπαρτσελόνα – Ο πρόεδρος της ομάδας βάζει «φρένο» στα όνειρα των φιλάθλων

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιστροφής τ...
11:09 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στη Βραζιλία: Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι, Όσκαρ – Κατέρρευσε στην προπόνηση

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Όσκαρ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Σάο Πάολο...
10:06 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ για τη 10 αγωνιστική της Euroleague (21:15), σε μι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα