Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» κι επίσημα ο Σέρτζιο Ολιβέιρα

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Σέρτζιο Ολιβέιρα, προσθέτοντας έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του.

Η μεταγραφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού αποτελεί καθοριστική ενίσχυση για την ομάδα του Πειραιά, η οποία επιδίωξε και πέτυχε την προσθήκη ενός έμπειρου αθλητή, διαθέσιμου άμεσα στον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολιβέιρα έφτασε στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνεργασία του με τον ελληνικό σύλλογο.

Ο Πορτογάλος θα ενταχθεί άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τη φάση ομίλων του Europa League, ενισχύοντας το δυναμικό της ομάδας με την εμπειρία και τις ικανότητές του.

🔴⚪️🇵🇹 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒊𝒓𝒂 is HERE!

Welcome to the Olympiacos family, 𝑺𝒆́𝒓𝒈𝒊𝒐! pic.twitter.com/HV56OQhqL6

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2024