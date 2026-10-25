ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-1: Του έχει πάρει τον αέρα

Για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες, ο ΟΦΗ καταφέρνει να μην ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 2-1 στο Παγκρήτιο κι ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση του περυσινού Κυπέλλου αλλά και η «λευκή» ισοπαλία στη φετινή διοργάνωση.

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι, κρίθηκε από τα λάθη των παικτών του Αλέσιο Λίσι. Αρχικά εκείνο του Αντώνη Τσιφτσή έδωσε τη δυνατότητα στον Ταξιάρχη Φούντα (38’) να ανοίξει το σκορ. Κι εν συνεχεία, εκείνο του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα έδωσε την ευκαιρία στον Θανάση Ανδρούτσο (84’) να κάνει το 2-0 από το σημείο του πέναλτι. Οι Θεσσαλονικείς απλά μείωσαν στο 89’ με τον Σιμόν Μπάνζα.

Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα ο Ζίβκοβιτς υποχρέωσε τον Λίλο σε δύσκολη επέμβαση με το απλωμένο δεξί του πόδι, στο διαγώνιο πλασέ που δοκίμασε. Δευτερόλεπτα αργότερα, στην απέναντι πλευρά, ο Τσιφτσής καθυστέρησε να απομακρύνει, ο Νους έβαλε την κόντρα αλλά – για καλή τύχη του πρώην τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης – η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του.

Το ιδανικό ξεκίνημα στο ματς, δεν είχε κι ανάλογη συνέχεια. Προϋποθέσεις ναι μεν δημιουργήθηκαν, αλλά δεν μετατράπηκαν σε ευκαιρίες. Για να φτάσουμε στο 38’, όταν οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Υπέροχη πάσα του Αϊτόρ στον Φούντα που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Τσιφτσής βγήκε αλλά για κάποιο λόγο δεν έπιασε την μπάλα, που στρώθηκε στον Φούντα ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Δευτερόλεπτα αργότερα, οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν την ισοφάριση. Ο Τάισον βρήκε κάθετα τον Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος έκανε το διαγώνιο πλασέ μα η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λίλο. Ο Τάισον, εκμεταλλευόμενος κόντρες, βρέθηκε να πλασάρει δυο λεπτά μετά, αλλά ο Λίλο ήταν και πάλι εκεί για να απομακρύνει. Το σφύριγμα του Χρήστου Βεργέτη για τη λήξη του πρώτου μέρους σαν να… πάγωσε την αντίδραση των φιλοξενούμενων.

Οι οποίοι… πάγωσαν ακόμη περισσότερο όταν ο Μιχαηλίδης έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον προσαγωγό του – στη θέση του μπήκε εσπευσμένα ο Χατζηδιάκος. Οι Κρητικοί άρχισαν να βρίσκουν περισσότερους χώρους κι όσο είχαν δυνάμεις, απειλούσαν. Ο Τσιφτσής σταμάτησε το δυνατό σουτ του Φούντα (61’), ο οποίος δευτερόλεπτα μετά ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα από τον Χατζηδιάκο – ουδείς εκ των διαιτητών συγκινήθηκε – ενώ το φάουλ του Αϊτόρ (64’) πέρασε ψηλά.

Κι αφού ο Χατζηδιάκος (68’) δεν μπόρεσε αφύλακτος με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς να βρει δίχτυα, ο Λίσι προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, αλλάζοντας σε 4-4-2 το σύστημα. Με το που τις έκανε, πάντως, προέκυψε νέο μπέρδεμα ανάμεσα σε Τσιφτσή και Ελουστόντο, με τον Ισπανό αμυντικό να διώχνει τελικά την τελευταία στιγμή προ του Νους. Για να ακολουθήσει η «τριπλή» απάντηση από τον Κόντη.

Ο Τσιφτσής κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αποκρούοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον διαγώνιο «κεραυνό» του Αθανασίου (80’). Από το κόρνερ που ακολούθησε ο Τσιφτσής και πάλι απέκρουσε την κεφαλιά του Κόντρο, αλλά στο δεύτερο διαδοχικό κόρνερ, ο Χρήστος Βεργέτης καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Μπάμπα στην κεφαλιά του Καραχάλιου. Από το VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Ελευθέριος Κατόπης) δεν υπήρξε διαφωνία, με τον Ανδρούτσο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-0 στο 84’.

Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς στο 89ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χατζηδιάκος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μπάνζα με δεύτερη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο για το 2-1. Στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων που ακολούθησαν, οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, με τον Λίλο να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ τη σέντρα-σουτ του Ζίβκοβιτς στο φινάλε.

Εν τέλει, οι Κρητικοί κράτησαν το πολύτιμο «τρίποντο», βάζοντας τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών εντός κι εκτός συνόρων. Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 13 βαθμούς και την έκτη θέση, ακριβώς πίσω από τον ΠΑΟΚ που έχει δυο περισσότερους. Η ομάδα του Κόντη μεσοβδόμαδα πηγαίνει στο AEL FC Arena (28/10, 19:30) για να παίξει με την ΑΕΛ για το Κύπελλο ενώ την ίδια ημέρα και για την ίδια διοργάνωση εκείνη του Λίσι φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (20:30).

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Χατζηγιοβάνης – Γιάκιτς, Κόστα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (72’ Γκονζάλες), Μπουχαλάκης (72’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Χατζηγιοβάνης), Φούντας (90’ Αποστολάκης), Νους (79’ Κόντρο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα (68’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης (53’ Χατζηδιάκος), Μπάμπα, Γιάκιτς (68’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (68’ Μπάνζα), Ζίβκοβιτς, Τάισον (87’ Σορετίρε), Εντιαγέ.

*Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Φερνάντο Σάντος, βρέθηκε στις κερκίδες του Παγκρήτιου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.