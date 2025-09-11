Νότιγχαμ – Ποστέκογλου: «Είναι υπέροχο που είμαι επικεφαλής ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία – Θαυμάζω τη φιλοδοξία του Μαρινάκη»

«Είμαι πολύ υπερήφανος Έλληνας, αλλά και πολύ περήφανος Αυστραλός» και «θαυμάζω τη φιλοδοξία του Μαρινάκη», όπως επίσης «δεν παρεκκλίνω ποτέ από τις αρχές μου», είπε σήμερα (11/9)-μεταξύ πολλών άλλων- ο Άγγελος Ποστέκογλου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενόψει του αυριανού (12/9) αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο γεννημένος στην Αθήνα το 1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών, Άγγελος Ποστέκογλου, μίλησε-όπως αναφέρει το BBC- για:

Την άφιξη στην Νότιγχαμ: «Εξελίχθηκε το Σαββατοκύριακο, αλλά κορυφώθηκε τη Δευτέρα. Το επιτελείο μου βρισκόταν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Έπρεπε να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Από την πλευρά μου, μόλις ξεκινήσαμε τις συζητήσεις το Σαββατοκύριακο, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνειδητοποιήσω ότι ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Είμαι ενθουσιασμένος. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα προκύψει η επόμενη ευκαιρία. Συνέβη και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι υπέροχο που επέστρεψα στην Premier League και είμαι επικεφαλής ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία.»

Την αντικατάσταση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο: «Είναι η φύση του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρεις πραγματικά υπό ποιες συνθήκες θα αναλάβεις. Μέχρι που ο Στιβ Κούπερ ανέλαβε τον σύλλογο, δεν φαινόταν ότι θα ήταν στην Premier League. Είχαν δύο εξαιρετικούς προπονητές που έχουν κάνει φανταστική δουλειά. Σίγουρα δεν ξέρεις πότε τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα δεν πίστευα ότι θα τελείωνα μετά την κατάκτηση ενός τροπαίου.

Tη σχέση του με τον Bαγγέλη Μαρινάκη: «Έχω βρεθεί στην παρέα του τρεις ή τέσσερις φορές. Τον έχω συναντήσει μόνο μερικές φορές και απλώς του είπα ναι. Δεν τον γνωρίζω καλά. Ήμασταν στην Αθήνα επειδή μου απένειμε ένα βραβείο και δεν επρόκειτο να το αρνηθώ. Σημαίνει πολλά για μένα επειδή μεγάλωσα στην Αυστραλία αλλά γεννήθηκα στην Ελλάδα. Είχα μια σύντομη αλληλεπίδραση μαζί του εκεί. Δεν έχω περάσει πολύ χρόνο μαζί του, αλλά πρέπει να πω ότι θαυμάζω τη φιλοδοξία του.

Όπως είπα, το ένα πράγμα σε αυτόν που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αρνηθούν είναι ότι ανέλαβε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο με τις σωστές προθέσεις. Δεν είναι ένα μέσο για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι ποιος είναι ή να τον προβάλουν. Θέλει να έχει μια ομάδα που κερδίζει πράγματα.

Δεν είναι πιο εύκολο, αλλά μπορείς να πας στο Λονδίνο, με μία από τις μεγάλες ομάδες και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Μου αρέσει το γεγονός ότι έχει πάρει έναν σύλλογο με φανταστική ιστορία, αλλά ήταν στην Championship. Τους έχει φέρει στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια πραγματική αξία εκεί και αυτό λέει πολλά για το τι είδους άνθρωπος είναι.»

Την κατάκτηση τροπαίων: «Έχω ήδη πει ότι θέλω να κερδίζω τρόπαια και αυτό έκανα σε όλη μου την καριέρα και αυτό θα κάνω εδώ. Κάθε σύλλογος θέλει να είναι επιτυχημένος, αλλά από ό,τι έχω δει τα τελευταία χρόνια, αυτές οι φιλοδοξίες υποστηρίζονται από πράξεις.

Την απόλυση από την Τότεναμ: «Ήταν ασυνήθιστο γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί. Είναι η πρώτη φορά που απολύθηκα. Είναι η πρώτη φορά που είχα ένα διάλειμμα εκτός σεζόν. Αναρωτιέσαι για την επόμενη ευκαιρία. Αυτό που ήξερα ήταν ότι πραγματικά ήθελα να πάω σε έναν σύλλογο που θα μου έδινε την πλατφόρμα για να συνεχίσω αυτό που έκανα στην καριέρα μου. Αν με ρωτούσατε στην αρχή της χρονιάς αν μια δουλειά στη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν πιθανή, τότε θα έλεγα όχι λόγω της δουλειάς που είχε κάνει ο Νούνο. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε και ήμουν εδώ για να την εκμεταλλευτώ.

Αν κοιτάξετε την πρώτη μου χρονιά στην Τότεναμ, τερματίσαμε πέμπτοι. Η πέμπτη θέση θα σου έδινε μια θέση στο Champions League οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Και ήμασταν πραγματικά επιθετικοί με το ποδόσφαιρό μας. Λένε ότι δεν λειτουργεί. Αλλά το να τερματίζεις πέμπτοι αφού έχεις αναλάβει μια ομάδα, και μόλις είχαμε χάσει ένα ταλέντο όπως ο Χάρι Κέιν. Η περσινή μου χρονιά ήταν σίγουρα διαφορετική και έπρεπε να προσαρμόσουμε τον τρόπο που κάναμε τα πράγματα, και αυτό μας χάρισε την επιτυχία. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να απομακρυνθώ από τις αρχές μου.

Θέλω η ομάδα μου να παίζει ποδόσφαιρο και είναι συναρπαστικό, κάνει τον κόσμο να μιλάει. Από την δική μου οπτική γωνία, θα προσπαθώ πάντα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά.»

Την Νότιγχαμ Φόρεστ: «Μου αρέσει πολύ η ομάδα. Νομίζω ότι έχει εξαιρετική ισορροπία και είναι σε θέση να καλύψει τις περισσότερες θέσεις για τις εναλλαγές που χρειάζεσαι. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις στην Premier League και στις διοργανώσεις κυπέλλου επίσης. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί και επίσης αρκετά δυνατή

Η απόλυση ήξερα ότι θα ερχόταν. Ήξερα ότι θα ερχόταν αρκετά πριν από τον τελικό του Europa League.

Το αν θεωρώ άδικο, άλλοι άνθρωποι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Αυτό εξαρτάται από αυτούς, θα πρέπει να ρωτήσετε τη συλλογιστική τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχα δύο χρόνια που ήταν πολύ, πολύ δύσκολα, αλλά συνεργάστηκα με μερικούς φανταστικούς ανθρώπους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν υπάρχει οπαδός της Τότεναμ που να συναντώ τώρα που να μην θέλει να με αγκαλιάσει και να με πάει σπίτι για δείπνο, οπότε πρέπει να έκανα κάτι σωστό. Είμαι πολύ υπερήφανος για όσα έχω κάνει εκεί και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Δεν το σκέφτομαι πολύ πώς τελείωσε. Για να είμαι δίκαιος, το έχω κάνει κι εγώ μερικές φορές. Έφυγα από τη Σέλτικ, είμαι σίγουρος ότι απογοητεύτηκαν όταν έφυγα. Έφυγα από τη Γιοκοχάμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς σας. Μου επέτρεψε να προχωρήσω σε αυτό και ίσως αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν για κάποιο λόγο».

Tην αντίδραση της ομάδας στην απόλυση του Νούνο: «Απλώς άφησα τους παίκτες και το προσωπικό ήσυχο, επειδή είμαι σίγουρος ότι ο Νούνο είχε στενές σχέσεις με όλους τους». Είναι άνθρωποι και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό να τους αφήσω να το αντιμετωπίσουν. Τους είπα ότι έχουμε έναν αγώνα το Σάββατο και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για έναν μεγάλο αγώνα και αυτή ήταν η συζήτηση. Δεν προσπάθησα να επεκταθώ σε αυτό πολύ».

Tο παιχνίδι με την Άρσεναλ: «Είναι αυτό που είναι. Κάθε αγώνας της Premier League είναι απαιτητικός. Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Μίκελ (Αρτέτα) τους έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Έχουν δυναμώσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Την ενότητα στον σύλλογο: «Νομίζω ότι ήταν πάντα εδώ. Οι οπαδοί ήταν ακριβώς δίπλα στον Στηβ (Κούπερ) και την ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα όμορφα για μένα. Ξέρετε πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ο ποδοσφαιρικός σύλλογος με την κοινότητα. Δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα με αγαπήσουν από την πρώτη μέρα, είναι κάτι που πρέπει να κερδίσω. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να κερδίσω τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αν μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Τον χαρακτήρα του: «Ως επί το πλείστον, αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις. Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Είμαι πολύ παθιασμένος με αυτό που κάνω. Μου αρέσει να δημιουργώ πράγματα που διαρκούν. Σε κάθε ομάδα που έχω πάει, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα ήμουν ευπρόσδεκτος πίσω επειδή άφησα το στίγμα μου. Αυτό απαιτεί χρόνο. Ένα πράγμα που θα ξέρουν οι οπαδοί μαζί μου είναι ότι αν βάλω στο μυαλό μου να κάνω κάτι, τότε θα το κάνω».

Τις πιθανές συγκρίσεις με τον Μπράιαν Κλαφ: «Δεν θα υπάρξει ποτέ σύγκριση μεταξύ εμού και του Μπράιαν Κλαφ. Είναι ένας ξεχωριστός θρύλος και μια φιγούρα με την οποία δεν μπορείς να συγκριθείς. Είμαι μαθητής του παιχνιδιού. Το έκανε σε μια ποδοσφαιρική ομάδα όπου κανείς δεν περιμένει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι είναι διαφορετικό».

Την κατάκτηση τροπαίων: «Κέρδισα το νταμπλ με τη Σέλτικ την πρώτη μου χρονιά. Ίσως χρειαστεί να το κάνω και δεύτερη χρονιά εδώ».

Το μήνυμα προς τους οπαδούς: «Ας ελπίσουμε ότι θα στηρίξουν την ομάδα και θα ενθουσιαστούν με τις δυνατότητες που έχουμε για όσα μπορούμε να πετύχουμε. Ο σύλλογος επέστρεψε στην Ευρώπη και αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο για να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό. Οι παίκτες ήταν φανταστικοί. Ξέρουν ότι έχουν την ευθύνη να αποδώσουν για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο».

Την υποστήριξη στην Αυστραλία: «Όταν ανέλαβα για πρώτη φορά τους Σπερς, δεν γνώριζα κανέναν Αυστραλό οπαδό, ενώ τότε γνώριζα χιλιάδες από αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος Έλληνας, αλλά και πολύ περήφανος Αυστραλός. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε χάρη στη δουλειά που έχω κάνει. Αυτό μου άνοιξε πόρτες. Νιώθω αρκετά ταπεινός και ευλογημένος που μου δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να προπονήσω στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για όποιον προέρχεται από την Αυστραλία, συνειδητοποιεί πόσο μακριά είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι άρχισα να προπονώ πριν από δύο χρόνια στην Τότεναμ. Μας αρέσει να είμαστε το αουτσάιντερ και μας αρέσει να μας ξεγράφουν. Ξεπέρασα τα όνειρά μου πριν από 20 χρόνια».

Τους αμφισβητίες: «Δεν το βλέπω ως σημείο να αποδείξω. Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Αφήνεις τις πράξεις σου να μιλήσουν από μόνες τους και καταλαβαίνεις την ευθύνη που έχεις. Πρέπει να προσφέρεις χαρά στους οπαδούς – γι’ αυτό υπάρχουν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Είναι η ψυχή αυτού του παιχνιδιού. Αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Θα κερδίζω πράγματα εδώ και οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες για μένα.

Θέλω απλώς να συνεχίσω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, επειδή αυτό φέρνει χαρά στους ανθρώπους και μου επιτρέπει να ζήσω τα όνειρά μου».

Τα διδάγματα από την Τότεναμ: «Η περασμένη χρονιά ήταν μια μοναδική σεζόν. Δεν κάναμε μια σπουδαία προετοιμασία, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Ξέρω τις απαιτήσεις της Πέμπτης-Κυριακής, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είμαι καλύτερα εξοπλισμένος ως προπονητής για να το χειριστώ. Το προσωπικό που έχω το γνωρίζουμε. Νομίζω ότι οι άλλοι παίκτες στη Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν κάνει πολλή δουλειά μελετώντας ομάδες όπως η δική μας και η Βίλα πέρυσι για να προετοιμαστούν για τη σεζόν. Εγώ και το προπονητικό επιτελείο έχουμε στην πραγματικότητα την εμπειρία ζωής για το πώς είναι και αυτό θα μας βοηθήσει να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα».