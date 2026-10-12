Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Στην κορυφή της Serie A η Λάτσιο, η Μπέτις συνέτριψε την Οσασούνα και η Γιουβέντους άφησε βαθμούς στη Σαρδηνία – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

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Με εντυπωσιακές νίκες, απώλειες βαθμών για τα μεγάλα ονόματα και ανακατατάξεις στις κορυφές των βαθμολογιών συνεχίστηκε η δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η Μπέτις επικράτησε με 5-2 της Οσασούνα και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της LaLiga, η Λάτσιο επέστρεψε στην κορυφή της Serie A, ενώ η Γιουβέντους δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής Κάλιαρι.

LaLiga: Πεντάρα της Μπέτις, νέα απώλεια για τη Βαλένθια

Την εξαιρετική της πορεία συνέχισε η Μπέτις, η οποία συνέτριψε με 5-2 την Οσασούνα και έφτασε τις έξι νίκες σε οκτώ αγωνιστικές, ισοβαθμώντας στη δεύτερη θέση με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Ανδαλουσιανοί πήραν σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Ίσκο και Εζαλζουλί, ενώ παρά την προσωρινή αντίδραση των φιλοξενούμενων, διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν σε ευρεία επικράτηση. Επόμενη μεγάλη πρόκληση αποτελεί η αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Στο κόλπο των υψηλών θέσεων παρέμεινε η Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 3-2 της Λα Κορούνια σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Παρότι προηγήθηκε με 3-0, είδε τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 3-2, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την αποβολή του Μαρτίν.

Αντίθετα, η Βαλένθια συνεχίζει να προβληματίζει, καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Σανταντέρ εκτός έδρας και παραμένει στην προτελευταία θέση με μόλις πέντε βαθμούς.

Η Ελτσε και η Θέλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Μάλαγα – Εσπανιόλ 1-1

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2

Μπαρτσελόνα – Χετάφε 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 1-0

Έλτσε – Θέλτα 0-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λα Κορούνια 3-2

Μπέτις – Οσασούνα 5-2

Σανταντέρ – Βαλένθια 2-2

Η βαθμολογία

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Serie A: Στην κορυφή η Λάτσιο, ισοπαλίες για Γιουβέντους και Μίλαν

Η Λάτσιο επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση, νικώντας με 3-1 τη Μόντσα στο «Ολίμπικο» και επιστρέφοντας στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με την Ίντερ.

Η Γιουβέντους, από την άλλη, άφησε δύο βαθμούς στη Σαρδηνία, μένοντας στο 1-1 με την Κάλιαρι. Παρά την υπεροχή της και τις 22 τελικές προσπάθειες, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τον Κολό Μουανί να ισοφαρίζει στο 81′ και στη συνέχεια να σημαδεύει το δοκάρι.

Ισόπαλη με το ίδιο σκορ ολοκλήρωσε την αναμέτρησή της και η Μίλαν, η οποία έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Σασουόλο. Οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν με τον Ραμπιό, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα, αφήνοντας τη Μίλαν τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή. Η Μπολόνια πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 της Λέτσε, ενώ Ρόμα και Κόμο έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Τζένοα – Φιορεντίνα 2-1

Ίντερ – Πάρμα 3-0

Νάπολι – Φροζινόνε 3-0

Κόμο – Ρόμα 0-0

Λάτσιο – Μόντσα 3-1

Λέτσε – Μπολόνια 1-2

Σασουόλο – Μίλαν 1-1

Κάλιαρι – Γιουβέντους 1-1

12/10 Αταλάντα – Βενέτσια (19:30)

Αταλάντα – Βενέτσια (19:30) 12/10 Τορίνο – Ουντινέζε (21:45)

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Bundesliga: Στην κορυφή η Φράιμπουργκ, βυθίζεται η Γκλάντμπαχ

Σημαντική νίκη, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, πέτυχε η Φράιμπουργκ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Σάλκε, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 64ο λεπτό. Ο Γκότο πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 85′, αποτέλεσμα που έφερε την ομάδα του στην κορυφή της Bundesliga μαζί με την Ντόρτμουντ.

Στον αντίποδα, η Γκλάντμπαχ γνώρισε την πέμπτη διαδοχική ήττα της, χάνοντας με 2-1 από την Κολωνία. Παρέμεινε χωρίς βαθμό και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, εντείνοντας τον προβληματισμό στις τάξεις των φιλάθλων της.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης 2-2

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 2-2

Μάιντζ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-4

Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ 1-0

Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη 0-2

Χοφενχάιμ – Αμβούργο 2-3

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6-0

Κολωνία – Γκλάντμπαχ 2-1

Φράιμπουργκ – Σάλκε 2-1

Η βαθμολογία

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Ligue 1: Τεσσάρα της Ρεν πριν από τον ΟΦΗ, ανάσα για τη Μαρσέιγ

Στις νίκες μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες επέστρεψε η Μαρσέιγ, επικρατώντας με 2-0 της Τρουά εκτός έδρας και παίρνοντας βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League.

Οι Μασσαλοί άνοιξαν το σκορ στο 50′, με τον Αρίτ να αξιοποιεί τη σέντρα του Έμερσον, ενώ στο φινάλε γλίτωσαν την ισοφάριση, όταν ο Ριπάρ σημάδεψε το δοκάρι στο 90+1′. Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αμπντελί ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και σφραγίζοντας τη δεύτερη νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Με νίκες που ενισχύουν την ψυχολογία τους συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Ligue 1 η Ρεν και η Νις. Η πρώτη επικράτησε με 4-1 της Οσέρ, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, ενώ η δεύτερη ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και νίκησε με 2-1 το Στρασβούργο.

Tα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Λανς – Λυών 2-1

Λιλ – Χάβρη 1-0

Μονακό – Τουλούζ 2-2

Λοριάν – Παρί 1-0

Παρί Σεν Ζερμέν – Λε Μαν 3-1

Μπρεστ – Ανζέ 5-1

Νις – Στρασβούργο 2-1

Ρεν – Οσέρ 4-1

Τρουά – Μαρσέιγ 0-2

Η βαθμολογία