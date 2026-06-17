Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον Β΄ προκριματικό γύρο

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League 2026-27, ο οποίος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.

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Κηφισιά - ΠΑΟΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον πρώτο ευρωπαϊκό του «εμπόδιο» για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, μετά την κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League.
  • Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.
  • Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 30/7, στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τον πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιό» του στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα (17/6) ο ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουκρανική Ντιναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (30/7) στη Θεσσαλονίκη.

 

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