Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον Β΄ προκριματικό γύρο

Τον πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιό» του στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα (17/6) ο ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.
Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουκρανική Ντιναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (30/7) στη Θεσσαλονίκη.
Ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου-Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος μας στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2026-27. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου κι ο επαναληπτικός στις 30 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOK #UEL… pic.twitter.com/DxWgyWZ7uZ
— PAOK FC (@PAOK_FC) June 17, 2026