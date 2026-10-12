Weights of Art: Όταν το βάρος αποκτά εικόνα

Τι σημαίνει να σηκώνεις ένα βάρος; Και τι συμβαίνει όταν το βάρος που σηκώνει το σώμα γίνεται το φορτίο που κουβαλούν η μνήμη, η επιθυμία, η ιστορία και ο πολιτισμός; Με αυτά τα ερωτήματα ο εικαστικός Έννιος-Έρως Γιώγος παρουσιάζει στην Imagine Visual Arts την ατομική του έκθεση Weights of Art, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Γατσά.

Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 22:00, και θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό έως τις 7 Νοεμβρίου 2026. Ένας γορίλας, ο Σωκράτης, ένα ζευγάρι χείλη και ένα burger συναντώνται πάνω στην ίδια λαβή. Η γλυπτική γίνεται το πεδίο όπου η αρχαία φιλοσοφία, η καταναλωτική κουλτούρα, η ζωική δύναμη και η σύγχρονη αυτοεικόνα αποκτούν κοινό όγκο.

Αφετηρία της σειράς είναι ένα αντικείμενο που αναγνωρίζουμε με την πρώτη ματιά: το kettlebell, φτιαγμένο για την προσπάθεια, την αντοχή και την επανάληψη. Ο καλλιτέχνης διατηρεί τη χαρακτηριστική σφαιρική μάζα και την τοξωτή λαβή του ως σταθερή μορφολογική βάση και πάνω σε αυτή δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα εικόνων και συμβόλων: ζώα, πρόσωπα, σώματα, ιστορικές προσωπικότητες, αρχέγονες μορφές, αντικείμενα της καθημερινότητας και σύμβολα της σύγχρονης κοινωνίας. Τα γυαλιστερά μαύρα, οι χάλκινοι τόνοι και τα έντονα κόκκινα, κίτρινα και ροζ χρώματα δίνουν στη σειρά την αμεσότητα και τη δυναμική της Pop εικόνας.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Έννιος-Έρως Γιώγος: «Το kettlebell, ή αλλιώς “δράμι”, συμπυκνώνει για μένα τη διττή έννοια του βάρους, ως φυσικό φορτίο και ως υπαρξιακή ευθύνη στοιχείων που οφείλουμε να επεξεργαστούμε. Πάνω σε αυτή τη φόρμα δημιουργώ έργα για τους προβληματισμούς μου.» Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τον βασικό άξονα της σειράς. Το αντικείμενο της σωματικής άσκησης μετατρέπεται σε γλυπτικό φορέα σκέψης. Η χειρονομία της ανύψωσης μεταφέρεται από το σώμα στη μνήμη και από τη μυϊκή προσπάθεια στο πεδίο των ιδεών.

Η έκθεση οργανώνεται σε ενότητες (Animal, Beauty, Minimal, Classics, Food, Sport, Ego) και χαρτογραφεί όσα απασχολούν και διαμορφώνουν τον σύγχρονο άνθρωπο: τη δύναμη, την ομορφιά, την καταγωγή, τη φιλοσοφία, την επιθυμία, την άμιλλα, την αυτοεικόνα και τη φθορά. Στο Animal, η δύναμη και το ένστικτο παίρνουν τη μορφή του γορίλα, του λιονταριού, της αρκούδας και του σκύλου. Στα Classics, ο Σωκράτης και ο Μάρκος Αυρήλιος θυμίζουν ότι η φιλοσοφία υπήρξε πάντοτε άσκηση του εαυτού. Στο Minimal, το κυκλαδικό ειδώλιο συναντά το σύγχρονο όργανο της σωματικής εκγύμνασης και το Trinity Torus μεταφέρει τη μορφή προς τη γεωμετρία και την τοπολογία. Στο Ego, η χειροβομβίδα με την επιγραφή «Army of One», το ροζ κρανίο και ο πολεμιστής σχηματίζουν την πιο αιχμηρή περιοχή της έκθεσης.

Η επιλογή του kettlebell συνομιλεί με τη μακρά παράδοση της σύγχρονης τέχνης, από το ready-made έως την Pop Art και τις πρακτικές του appropriation, όπου το καθημερινό αντικείμενο περνά στο πεδίο της τέχνης και αποκτά νέες σημασίες. Η τρισδιάστατη μορφή ενεργοποιεί παράλληλα τη σωματική μνήμη του θεατή. Η λαβή, η μάζα και η χειρονομία της ανύψωσης αναγνωρίζονται σχεδόν ενστικτωδώς. Μπροστά στο γλυπτό, το μάτι βλέπει ένα αντικείμενο και το σώμα ανακαλεί μια κίνηση. Εκεί ακριβώς η έννοια του βάρους μετακινείται από τη φυσική της διάσταση προς την πολιτισμική.

Η σειρά αναπτύσσεται σε αριθμημένες περιορισμένες εκδόσεις, σε τρεις κλίμακες, Heavyweight, Middleweight και Featherweight, ονομασίες που προέρχονται από τον αθλητισμό και μεταφέρουν τη λογική της μέτρησης από το πεδίο της σωματικής επίδοσης στο πεδίο της γλυπτικής. Η κλίμακα γίνεται έτσι μέρος της καλλιτεχνικής ιδέας. Το μέγεθος, η μάζα και η επανάληψη συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος έργων, όπου η ίδια μορφολογική αρχή μπορεί να αποκτά διαφορετική ένταση, παρουσία και σημασία.

Η βραδιά των εγκαινίων θα έχει και τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα, με τη STOLI® Vodka ως Χορηγό Εγκαινίων.

Σχετικά με τον καλλιτέχνη

Ο Έννιος-Έρως Γιώγος (γεν. 1990) είναι εικαστικός με έδρα την Αθήνα. Επιλέχθηκε ως Leader Artist για την Ελλάδα στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Tartu 2024, στο πρόγραμμα A(i)RT: Art of the Future, Future of Art. Έχει παρουσιάσει δουλειά του, μεταξύ άλλων, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Ευτοπία, 2019), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Τιμισοάρας και στην Credo Bonum Gallery στη Σόφια. Έργα του ανήκουν σε μουσειακές, εταιρικές και ιδιωτικές συλλογές, ενώ δημόσια εγκατάστασή του βρίσκεται στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.

Αποφοίτησε αριστούχος από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2015) και κατέχει μεταπτυχιακό στον Βιώσιμο και Κοινωνικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου εκπονεί διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Η έρευνά του εστιάζει στην έννοια του βάρους ως συνδετικού όρου ύλης και νοήματος. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της ομάδας Art Unitas.