Βίντεο: Αγριογούρουνο κολυμπάει σε παραλία της Εύβοιας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΥΒΟΙΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από παραλία της Εύβοιας, όπου ένα αγριογούρουνο βγήκε στην ακτή, αφού… απόλαυσε το μπάνιο του στη θάλασσα, περνώντας μάλιστα ανάμεσα από τις ξαπλώστρες γνωστού beach bar.

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει το ζώο να τρέχει κατά μήκος της παραλίας στη Βόρεια Εύβοια, σε μια ώρα που δεν υπήρχαν λουόμενοι, καθώς ήταν περίπου 6:30 το πρωί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αγριογούρουνο βγήκε από το νερό σαν να έκανε το πρωινό του μπάνιο, πριν συνεχίσει την πορεία του προς το εσωτερικό της περιοχής. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κόσμος στο σημείο, αποφεύγοντας έτσι οποιοδήποτε απρόοπτο.

06:30 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

