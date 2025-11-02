Βεντέτα στα Βορίζια: Πολεμικό τυφέκιο, καραμπίνες, φυσίγγια και μαχαίρια βρέθηκαν σε σπίτια του χωριού – Η νέα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, Βορίζια, ευρήματα, ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

 

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

20:25 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Στο χωριό η σορός του 39χρονου – Πέντε οι κατηγορούμενοι για το αιματοκύλισμα, αναζητούνται οι τρεις

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν...
19:39 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα

Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 3...
18:35 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον εκτέλεσαν με Καλάσνικοφ και 9άρι πιστόλι, εντοπίστηκαν μέσα στο καμένο όχημα – Πάνω από δύο δράστες «βλέπουν» οι αρχές

Τουλάχιστον 12 σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του δέχτηκε ο 41χρονος Γιάννης Λάλας, ο ο...
17:55 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου και απόπειρα ανθρ...
