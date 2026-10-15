Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση τριών ετών με αναστολή σε 39χρονο – Δημοσιοποίησε ερωτικό υλικό με πρώην σύντροφό του

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Το εφετείο στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε σε 3 χρόνια φυλάκιση, με 3ετή όμως αναστολή, 39χρονο για δημοσιοποίηση υλικού ερωτικού περιεχόμενου με την πρώην σύντροφο του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να της προκαλέσει βλάβη, αποδίδοντας τη διαρροή του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατέστη επίσης κατηγορούμενο και η υπόθεση του διαχωρίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ