Θλιβερή εικόνα για γαλαζοαίματη του Άμπου Ντάμπι: Χωρίς παπούτσια σε δρόμο του Λονδίνου και λιπόθυμη από τα ναρκωτικά – Δίπλα 3χρονο παιδί

Είναι μία ακόμα καταγεγραμμένη απόδειξη ότι ο δρόμος της εξάρτησης είναι το ίδιο ολισθηρός για όλους, ασχέτως σε ποια κοινωνική ομάδα ανήκει κάποιος. Ακόμα και εάν συνδέονται ή είναι μέλη βασιλικών οικογενειών με αμύθητα πλούτη στο “θησαυροφυλάκιό” τους.

Η 32χρονη Μαχράν Αλ Ναχιάν συνδέεται μέσω γάμου με τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι. Το όνομα και μόνο προκαλεί αμέσως θαυμασμό, καθώς μιλάμε για μία από τις πιο πλούσιες δυναστείες στη γη. Παρόλα αυτά, η Αλ Ναχιάν εντοπίστηκε τον Ιούνιο σε δρόμο του δυτικού Λονδίνου, ξυπόλυτη και σωριασμένη πάνω σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, από ανήσυχους περαστικούς, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας τη δείχνει αναίσθητη δίπλα σε έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα και είχε, επίσης, χάσει τις αισθήσεις του.

Ένα μικρό παιδί, περίπου 3 ετών, έπαιζε ξυπόλυτο δίπλα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, στο σημείο όπου βρέθηκε η Αλ Ναχιάν. Οι περαστικοί παρέμειναν μαζί της μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Ωστόσο, η σχέση της με το 3χρονο παιδί δεν έχει γίνει γνωστή στο κοινό.

Η Αλ Ναχιάν παραδέχθηκε ότι τις ημέρες πριν το περιστατικό είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Hταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους αστυνομικούς επί μισή ώρα, όπως ενημερώθηκε ο δικαστής κατά την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής, την Τρίτη.

Όσο για το 3χρονο παιδί, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Ρίο Παχλαβανπούρ, ένας περαστικός ήταν αυτός που «παρατήρησε ότι το παιδί ήταν χωρίς επίβλεψη, ξυπόλυτο στον δρόμο, με ένα πατίνι και οι περαστικοί παρενέβησαν, καθώς φαινόταν ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε κινούμενα οχήματα».

Σε κέντρο απεξάρτησης η γαλαζοαίματη

Από την πλευρά της η Αλ Ναχιάν παραδέχθηκε μόνο μία κατηγορία, της παραμέλησης παιδιού, και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στίβεν Βούλο, από το περιστατικό και έπειτα υποβάλλεται σε θεραπεία για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά σε κέντρο αποκατάστασης.

«Σκοπεύει να ολοκληρώσει όλα τα στάδια του προγράμματος διάρκειας τριών μηνών, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτού του μήνα» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σκοπεύει να νοικιάσει σπίτι κοντά στο κέντρο αποκατάστασης και να συνεχίσει να παρακολουθεί το πρόγραμμα ως εξωτερική ασθενής, συμμετέχοντας παράλληλα στις συναντήσεις των «Ανώνυμων Ναρκομανών». «Έκανε ένα σοβαρό λάθος εκείνη την ημέρα και το γνωρίζει», δήλωσε ο Βούλο.

Ο δικαστής Τζόνσον επέβαλε στην Αλ Ναχιάν διετή κοινοτική ποινή με υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς και πρόστιμα συνολικού ύψους λίγο μικρότερου των 8.000 δολαρίων. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα λίγο μεγαλύτερο των 10.500 δολαρίων. Να σημειωθεί πως η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που την καθιστά μία από τις πλουσιότερες δυναστείες στον κόσμο.