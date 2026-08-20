Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της πόλης – Μάχη να μην επεκταθεί σε διπλανά κτίσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο επί της οδού Μελενίκου έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά και σε διπλανά κτίσματα.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ακόμα δεν έχει έχει γίνει γνωστή η αιτία για την οποία εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ακίνητο έχει τυλιχθεί ξανά στο παρελθόν στις φλόγες, καθώς έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και συνήθως το χρησιμοποιούν άστεγοι ως καταφύγιο.