Θεσσαλονίκη: Δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού – Ένταση έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού – Ένταση έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης, εισάγεται σήμερα η πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη -εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής)- θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια

Μεγάλη ένταση ωστόσο επικράτησε νωρίτερα το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, ανάμεσα σε δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ατόμων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, λίγο πριν την έναρξη της δίκης.

Όπως βλέπετε στο βίντεο του ThessPost.gr οι αστυνομικοί προσπαθούν να απωθήσουν τα άτομα κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους. Στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Τελικά, λίγα λεπτά μετά, η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά μαγειρεμένα παρά ωμά, σύμφωνα με ειδικούς

«Στα 68 μου έχω 15% σωματικό λίπος»: Οι 6 συμβουλές της για απίστευτη φυσική κατάσταση

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν παρουσιαστή ειδήσεων σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, δύσκολη η Κηφισίας – Καθυστερήσεις 45′ στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση να είναι ιδιαίτ...
08:01 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Διώξεις στους τραυματίες που νοσηλεύονται – Συναγερμός για την κηδεία του 39χρονου, κλειστά τα σχολεία σε δύο χωριά

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τόσο της Κρήτης αλλά κ...
07:45 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η προθεσμία για την έκδοσή του – Η διαδικασία και τι αλλάζει για τις ταυτότητες

Παράταση έχει δοθεί για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτ...
06:39 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/11) στην Αθήνα και σε άλλες 17 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες πε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς