Θεομηνία στην Μάνη: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει ο γιατρός που έσωσε την 50χρονη που χτυπήθηκε από κεραυνό

Πολλά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό αλλά ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τη Μάνη, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Μέσα σε λίγα λεπτά, έπεσαν τεράστιες ποσότητες νερού που κατέκλυσαν δρόμους και δημιούργησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στο Οίτυλο.

«Ζήσαμε δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές για την περιοχή κι από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρος Μαριόλης. και συμπλήρωσε, «ήταν και πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε τις περιοχές όπου υπήρχε ανάγκη. Ευτυχώς με την αρωγή της Αστυνομίας και του Δήμου, καταφέραμε να φτάσουμε όπου υπήρχε ανάγκη».

Σε ότι αφορά το περιστατικό με την 50χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό υπογράμμισε ότι, «ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα στην υγεία της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να την προσεγγίσουμε με το αυτοκίνητο κι αναγκαστήκαμε να πάμε μέχρι εκεί με τα πόδια, περνώντας μέσα από ένα χείμαρρο».

Ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε σπίτια

Από περίπου τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. το Οίτυλο, όπου καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές, οι κάτοικοι βγήκαν από νωρίς με φτυάρια και εργαλεία, προσπαθώντας να καθαρίσουν τους δρόμους από τα φερτά υλικά.

Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε ένα από τα σημεία που καταγράφηκαν οι εικόνες ο δρόμος έχει ουσιαστικά ανοίξει στα δύο. Συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής Μάνης, μαζί με ιδιώτες, επιχειρούν να απομακρύνουν τα υλικά και να αποκαταστήσουν προσωρινά την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους οδηγούς που βρέθηκαν στους δρόμους την ώρα της κακοκαιρίας.

Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μόνο σε ένα σημείο, σύμφωνα με κατοίκους και εθελοντές. Πολλά οχήματα υπέστησαν ζημιές από τα νερά και τα φερτά υλικά, ενώ το πρωί συνεργεία προσπαθούσαν να τα απομακρύνουν.

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο επικίνδυνη λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Η Μάνη ήταν γεμάτη επισκέπτες λόγω του Δεκαπενταύγουστου, με πολλούς τουρίστες να επιστρέφουν από τις παραλίες και να κινούνται προς τους οικισμούς όταν εκδηλώθηκε το ακραίο φαινόμενο.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι πολλοί από τους επισκέπτες δεν γνώριζαν καλά το οδικό δίκτυο της περιοχής, με αποτέλεσμα η ξαφνική κακοκαιρία να τους βρει ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.

Οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους για να προστατεύσουν επισκέπτες και παιδιά

Μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι πλημμύρες, ξεχώρισε το κύμα αλληλεγγύης των κατοίκων του Οιτύλου. Κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν επισκέπτες, οικογένειες και μικρά παιδιά, προκειμένου να προστατευθούν από τους χειμάρρους που κατέβαιναν από τους ορεινούς όγκους της Μάνης.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, οι δρόμοι από τις 5 έως περίπου τις 7 το απόγευμα ήταν ουσιαστικά απροσπέλαστοι, με τα νερά να κατεβαίνουν με μεγάλη ορμή προς τη θάλασσα. Παράλληλα, κάτοικοι εκφράζουν το παράπονο ότι δεν είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για την ένταση του φαινομένου, ενώ πολλοί επισκέπτες βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο Καραβοστάσι, όπου σύμφωνα με τις μαρτυρίες υπάρχουν σημεία με μεγάλες καταστροφές και οχήματα που παρασύρθηκαν από τα νερά.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Κοκκάλα και στη Λάγια, ενώ αντίστοιχες εικόνες υπάρχουν από αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μάνης, όπως στο Έξω Νυμφίο, στην Αλύπα και στο Πόρτο Κάγιο. Τα συνεργεία συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Μεγάλη προσοχή στους δρόμους της Μάνης

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς και τους επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους. Παρότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, παραμένουν πολλά σημεία όπου υπάρχουν φερτά υλικά, ζημιές στο οδόστρωμα και συνεργεία που πραγματοποιούν εργασίες.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα απαιτητική στους στενούς και με πολλές στροφές δρόμους της Μάνης, όπου η παρουσία βαρέων οχημάτων και συνεργείων αποκατάστασης καθιστά απαραίτητη την προσεκτική οδήγηση.

Τα συνεργεία εκτιμούν ότι μέχρι το βράδυ θα έχει απομακρυνθεί μεγάλο μέρος των φερτών υλικών από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης, ωστόσο για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος.