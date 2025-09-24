Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios

Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο, όπως γνωστοποίησε η Blue Star Ferries σε νέα ανακοίνωσή της μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού του πλοίου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

