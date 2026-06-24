Σε μισή ώρα κατασβέστηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο – «Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές»

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Μέσα σε μισή ώρα κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σημειώνεται ότι από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της φωτιάς, προκειμένου να διερευνήσει τις αιτίες εκδήλωσής της.