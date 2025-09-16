Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος

Διεθνής Ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Γεγονότα

1462: Ο γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζι παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β’. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.

Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. 1970: Στον πρώτο αγώνα του α’ γύρου στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές Ες. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.

Γεννήσεις

1893: Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, Ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937.

Θάνατοι