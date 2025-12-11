Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Γεγονότα

1844: Ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρμόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του δρ. Χόρας Γουέλς, χρησιμοποιώντας νιτρικό οξείδιο.

Η Dial Square FC, μία ποδοσφαιρική ομάδα από το Γούλιτς, δίνει τον πρώτο αγώνα της και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wanderers. Αργότερα θα γίνει πασίγνωστη ως Arsenal FC. 1946: Δημιουργείται η UNICEF, που θα βραβευτεί για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.

Μάχη στα Σπήλια. Η ανταρτικής ομάδας του στρατηγού Γρίβα, στην οποία συμμετέχουν ο Μάρκος Δράκος και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, συγκρούεται με δύο αγγλικά τάγματα. Μετά από τέχνασμα τον ανταρτών, οι Άγγλοι βρίσκονται να πυροβολούνται μεταξύ τους. Αφήνουν στο πεδίο της μάχης 50 νεκρούς. Κανένας αγωνιστής δεν παθαίνει το παραμικρό. 1972: Το Apollo 17 γίνεται η έκτη και τελευταία αποστολή Απόλλων που προσεδαφίζεται στη Σελήνη.

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που διεξάγεται στο Κιότο της Ιαπωνίας, υπογράφεται συνθήκη, η οποία προβλέπει μείωση της εκπομπής ρύπων για τις ανεπτυγμένες χώρες κατά μέσο όρο 5,2% από τα επίπεδα του 1990, για τα χρόνια 2008 – 2012. (Το Πρωτόκολλο του Κιότο) 1999: Στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να παραπέμψει την επίλυση των τυχόν διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Γεννήσεις

1890: Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής, που ταυτίστηκε με το ταγκό. (Θαν. 24/6/1935)

Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. (Θαν. 7/4/2005) 1948: Σταμάτης Σπανουδάκης, Έλληνας συνθέτης

Ελένη Γερασιμίδου, Ελληνίδα ηθοποιός 1950: Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόμος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 19/11/1988)

Γιάννης Ραγκούσης, Έλληνας πολιτικός 1974: Ρέι Μιστέριο, Αμερικανός παλαιστής

Θάνατοι