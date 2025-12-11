Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης, Σταμάτης Σπανουδάκης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Γεγονότα

  • 1844: Ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρμόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του δρ. Χόρας Γουέλς, χρησιμοποιώντας νιτρικό οξείδιο.
  • 1886: Η Dial Square FC, μία ποδοσφαιρική ομάδα από το Γούλιτς, δίνει τον πρώτο αγώνα της και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wanderers. Αργότερα θα γίνει πασίγνωστη ως Arsenal FC.
  • 1946: Δημιουργείται η UNICEF, που θα βραβευτεί για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.
  • 1955: Μάχη στα Σπήλια. Η ανταρτικής ομάδας του στρατηγού Γρίβα, στην οποία συμμετέχουν ο Μάρκος Δράκος και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, συγκρούεται με δύο αγγλικά τάγματα. Μετά από τέχνασμα τον ανταρτών, οι Άγγλοι βρίσκονται να πυροβολούνται μεταξύ τους. Αφήνουν στο πεδίο της μάχης 50 νεκρούς. Κανένας αγωνιστής δεν παθαίνει το παραμικρό.
  • 1972: Το Apollo 17 γίνεται η έκτη και τελευταία αποστολή Απόλλων που προσεδαφίζεται στη Σελήνη.
  • 1997: Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που διεξάγεται στο Κιότο της Ιαπωνίας, υπογράφεται συνθήκη, η οποία προβλέπει μείωση της εκπομπής ρύπων για τις ανεπτυγμένες χώρες κατά μέσο όρο 5,2% από τα επίπεδα του 1990, για τα χρόνια 2008 – 2012. (Το Πρωτόκολλο του Κιότο)
  • 1999: Στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να παραπέμψει την επίλυση των τυχόν διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Γεννήσεις

  • 1890: Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής, που ταυτίστηκε με το ταγκό. (Θαν. 24/6/1935)
  • 1922: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. (Θαν. 7/4/2005)
  • 1948: Σταμάτης Σπανουδάκης, Έλληνας συνθέτης
  • 1949: Ελένη Γερασιμίδου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1950: Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόμος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 19/11/1988)
  • 1965: Γιάννης Ραγκούσης, Έλληνας πολιτικός
  • 1974: Ρέι Μιστέριο, Αμερικανός παλαιστής
  • 1981: Χαβιέρ Σαβιόλα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 969: Νικηφόρος Φωκάς, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (δολοφονήθηκε) (Γεν. 912)
  • 1964: Σαμ Κουκ, Αμερικανός σόουλμαν. Βρέθηκε δολοφονημένος σε μοτέλ από την ιδιοκτήτριά του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. (Γεν. 22/1/1931)
  • 2012: Ραβί Σανκάρ, Ινδός συνθέτης και βιρτουόζος του σιτάρ. (Γεν. 7/4/1920)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

«Καμπανάκι» για την Αττική: Τα αποθέματα νερού σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:08 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όταν ένας 43χρονος Αλβανός κρ...
04:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμέ...
00:00 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Καταδικάστηκε δικηγόρος για υπεξαίρεση 140.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο

Την ενοχή του 75χρονου πρώην δικηγόρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε το Τριμελές Εφ...
23:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: 43χρονος γεωργός τραυματίστηκε σοβαρά από σκάγια καραμπίνας μέσα σε θερμοκήπιο

Μια περίεργη υπόθεση πισώπλατου πυροβολισμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με θύμα ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα