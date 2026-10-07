Ρόδος: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα» – Τραυματίστηκε και μία γυναίκα

Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο, μετά από σοβαρό τροχαίο με «γουρούνα» στη Ρόδο, όπου τραυματίστηκε επίσης μία 61χρονη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων - Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

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Κοινωνία

"ΓΟΥΡΟΥΝΑ"
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 65χρονος αλλοδαπός κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο με «γουρούνα» στη Ρόδο. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και μία 61χρονη γυναίκα.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων – Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο άφησε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ένας 65χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με «γουρούνα» στη Ρόδο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Δευτέρας (5/1), στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων – Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και η 61χρονη αλλοδαπή που επέβαινε, επίσης, στο όχημα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ωστόσο, ο 65χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και κατέληξε χθες το βράδυ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

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