Ρόδος: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα» – Τραυματίστηκε και μία γυναίκα

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Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο άφησε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ένας 65χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με «γουρούνα» στη Ρόδο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Δευτέρας (5/1), στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων – Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και η 61χρονη αλλοδαπή που επέβαινε, επίσης, στο όχημα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ωστόσο, ο 65χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και κατέληξε χθες το βράδυ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.