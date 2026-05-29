Πένθος στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου – Επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η εκπαιδευτική κοινότητα και οι κάτοικοι της Κορινθίας για τον θάνατο του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του Φενεού, σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (29/5), κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός σκοτώθηκε, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα σε ρέμα, στο 6,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας. Ο 37χρονος επέστρεφε στο σπίτι του για να συναντήσει την οικογένειά του, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες, με το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης να διενεργεί την σχετική προανάκριση.

Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα (29.5.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης, ανερεύθει Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, το οποίο όπως προέκυψε, είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης».

