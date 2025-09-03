Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Σε 24 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

21:42 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Τι απαντά ο Δήμαρχος Χανίων μετά τα δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να επικοινωνεί με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης

«Δεν υπέκυψα ποτέ σε πιέσεις και ούτε πρόκειται να το πράξω. Δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά...
21:25 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κόρινθος: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 22χρονο που εντοπίστηκε νεκρός – Η ιατροδικαστική και η εκτίμηση του Δημήτρη Γαλεντέρη

Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου, ο οποίος εντοπ...
20:50 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η Χαλκιδική, καθώς τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκ...
20:18 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη

Τα σχολικά είδη που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ των Μελών της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (...
