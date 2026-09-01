Νέα Ερυθραία: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας – Μαρτυρίες ότι ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας, στη Νέα Ερυθραία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για κλάσματα δευτερολέπτου αποφεύχθηκε μία μετωπική σύγκρουση, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να είχε κοιμηθεί πάνω στο τιμόνι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας, στη Νέα Ερυθραία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Το όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο όπου και ακινητοποιήθηκε. Για κλάσματα δευτερολέπτου αποφεύχθηκε μία μετωπική σύγκρουση.
  • Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φαίνεται πως είχε κοιμηθεί πάνω στο τιμόνι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας, στη Νέα Ερυθραία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε άλλος οδηγός και μετέδωσε το mega, το όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο όπου και ακινητοποιήθηκε. Για κλάσματα δευτερολέπτου αποφεύχθηκε μία μετωπική σύγκρουση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, ο οδηγός φαίνεται πως είχε κοιμηθεί πάνω στο τιμόνι.

Δείτε το βίντεο:

 

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