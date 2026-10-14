LIVE η κίνηση: «Βροχή» τα προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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«Βροχή» τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη λόγω και της βροχής. Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα του Κηφισού, τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.

Η κατάσταση είναι «αφόρητη» στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Μποτιλιαρισμένες είναι οι Βασιλίσσης Αμαλίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Λεωφόρος Γαλατσίου.

Προβλήματα καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Άνω των 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.