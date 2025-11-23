Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23-11-2025, ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00 έως την 13.00 στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα