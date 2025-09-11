Κεφαλονιά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Δύο συλλήψεις, αναζητείται 17χρονος

Εμφανίζονταν ως λογιστές και τραπεζικοί υπάλληλοι και κατάφερναν να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες, από τους οποίους άρπαζαν χρυσαφικά και χρήματα. Η δράση τους σταμάτησε χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, με τη σύλληψη δύο μελών της εγκληματικής ομάδας, η οποία κατηγορείται ότι είχε διαπράξει πέντε απάτες σε Κεφαλονιά και Αττική και είχε προσπαθήσει άλλες οκτώ φορές να εξαπατήσει υποψήφια θύματα, χωρίς όμως επιτυχία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης έδρασαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους, και προχωρούσαν σε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς. Η εγκληματική ομάδα αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, ύστερα από πολύμηνες έρευνες και αξιοποίηση στοιχείων.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, μετά από συντονισμένες αναζητήσεις βασισμένες σε πληροφορίες και περιγραφές θυμάτων, εντόπισαν και συνέλαβαν το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου έναν άνδρα 23 ετών και μία γυναίκα 31 ετών. Οι δύο δράστες κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου, λίγο πριν επιχειρήσουν να φύγουν από το νησί.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με έναν ακόμη 17χρονο συνεργό τους, που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα από τον Αύγουστο με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου κέρδους. Η μέθοδος δράσης τους ήταν συγκεκριμένη. Καλούσαν κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς, και παρουσιάζονταν ως λογιστές ή τραπεζικοί υπάλληλοι. Με πρόσχημα την καταγραφή ή την ασφάλιση κοσμημάτων, την αποφυγή προστίμου ή την παροχή επιδόματος, ζητούσαν από τα θύματά τους να παραδώσουν χρυσαφικά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούσαν την αγορά προπληρωμένων καρτών και τους κωδικούς τους, που στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για διαδικτυακές αγορές.

Κατά την έρευνα στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • το ποσό των 18.150 ευρώ
  • πλήθος χρυσών κοσμημάτων
  • 2 κινητά τηλέφωνα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις απάτης – τέσσερις στην Κεφαλονιά και μία στην Αττική – καθώς και οκτώ απόπειρες στο νησί. Τα κατασχεθέντα χρήματα και τα κοσμήματα επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ η Αστυνομία εξετάζει αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς για τα περαιτέρω.

17:46 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

