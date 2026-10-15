Καιρός με δύο… πρόσωπα: Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες στην Κρήτη, βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες έως τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), στην Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με πιθανότητα πρόσκαιρης έντασης των φαινομένων έως το μεσημέρι.

Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν γρήγορα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 6 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση θερμοκρασιών ανά περιοχή