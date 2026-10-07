Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς – Αναλυτικά η πρόγνωση

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και να πυκνώνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιόνιο Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

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Φωτογραφία: Intime p.a. / Chalkiopoulos Nikos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.- Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 24 έως 26 βαθμούς στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.- Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι, 3 έως 5 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και να πυκνώνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιόνιο Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι, 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 24 έως 26 βαθμούς στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 22 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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